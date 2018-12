South Carolina Gospel Chorale recala el próximo sábado en el Palacio de Festivales

South Carolina Gospel Chorale recala el próximo sábado, 15 de diciembre, en el Palacio de Festivales, donde presentará "The soul of gospel" en un concierto en la sala Argenta a partir de las 20.30 horas.

Wayne Ravenell fue el fundador y director musical de esta poderosa y dinámica agrupación de góspel de Charleston, Carolina del Sur. Los componentes del coro, fundado en 1997, fueron seleccionados en las iglesias de la ciudad y representan con precisión el excelente nivel del género en la ciudad de Charleston.

The South Carolina Gospel Chorale es una muestra vibrante del conmovedor soul tradicional y el gospel moderno, destacan desde el Palacio de Festivales.

Wayne Ravenell y The South Carolina Gospel Chorale hacen de cada actuación un viaje inolvidable por la historia del gospel, desde los espirituales de los esclavos afroamericanos hasta los sonidos actuales de las misas de los domingos. Pueden rememorar los espirituales cantados en las plantaciones, rendir homenaje a James Brown y Whitney Houston o hacer un sentido tributo a Thomas Dorsey, el padre del gospel moderno. Todo en la misma función.

The South Carolina Gospel Chorale es también una extensión del legendario grupo FOCUS que participó en las grabaciones de artistas de la talla de God's Property, Trinitee 5:7, The Mighty Clouds of Joy, Dorinda Clark-Cole, Karen Clark - Sheard, Byron Cage, Natalie Wilson, New Direction, Alvin Slaughter, Overseer Hezekiah Walker, Sha' Simpson, Tye Tribbett & G.A. y Anthony Hamilton.

En 2005, Michael Brown toma el relevo musical de South Carolina y sustituye a Wayne Ravenell en las tareas de management. Actualmente es el Ministro Nacional de Música de la Live Ministries Fellowship Inc., organización fundada por el Obispo Brian D. Moore. El Reverendo Brown ha dado a South Carolina gran presencia escénica, una mayor variedad de estilos y un gran poder rítmico.

Este es un coro dinámico y enriquecedor donde los mejores artistas gospel de Charleston han sido elegidos para mostrar la música gospel de la ciudad en convenciones, conciertos y festivales de todo el mundo. En los Estados Unidos han actuado en las salas más prestigiosas y en los últimos años han hecho numerosas giras por Italia y Alemania. Su primera gira española en 2016 fue un éxito de crítica y público.