La oposición critica el "incumplimiento" de las obras de Severo Ochoa

"¿Qué están haciendo los concejales que no actúan de inmediato ante este incumplimiento?". La pregunta la lanza el portavoz de Izquierda Unida, Ángel García, ante el retraso en las obras del entorno de la calle Severo Ochoa. "Estamos ante un claro caso de incumplimiento material de ejecución por parte de la empresa y el Ayuntamiento no sólo no hace nada, sino que lo justifica y razona".

En el PP, José Ramón Fernández también critica el retraso y la justificación: "A su incompetencia para gestionar los asuntos municipales, el PSOE suma el uso de excusas burdas para tratar de engañar a los vecinos. Ahora dicen que es culpa de las barandillas, como si no hubiese podido ver todo el mundo que la obra estuvo prácticamente parada varias semanas".

Carlos López, portavoz de Somos, tampoco se queda corto en sus críticas: "Fue una de las propuestas que hicimos para el remanente y se comprometieron a tenerla lista para el verano, como les exigimos. Demuestra una permisividad tremenda con la empresa y una ineptitud habitual de este gobierno, que encima se ríe de la gente. Dicen que la culpa es de la demanda de galvanizado... ¿y el resto del solar?".