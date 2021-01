Lío político monumental en Grado. IU y Ciudadanos se han enzarzado en una auténtica “guerra”, con amenazas de denuncias y cruce de críticas. La pregunta que más se repite desde el jueves en el concejo es: ¿Participaron concejales del equipo de gobierno de IU en fiestas ilegales durante la Nochevieja? El único concejal de Ciudadanos, José Ramón González, solicitaba el jueves a la Guardia Civil que investigara si cargos del Gobierno local asistieron a celebraciones ilegales en el Fin de Año, que se relacionan con los brotes de coronavirus registrados en la villa moscona y que han derivado en el cierre perimetral que mantiene el concejo. La respuesta, contundente, llegaba ayer por parte del alcalde, José Luis Trabanco, quien lanzaba una severa advertencia al edil naranja: si no denuncia, ni presenta disculpas públicas a los ocho concejales del equipo de Gobierno, estudiará iniciar las acciones legales contra él.

“Le damos 48 horas para que ponga la correspondiente denuncia, por higiene democrática, y, de lo contrario, de no ponerla, debe retractarse y pedir perdón públicamente”. Si no lo hace “estudiaremos iniciar las acciones que estimemos oportunas”, añadió.

El regidor anunció que, de demostrarse las acusaciones, también será contundente: “Si el concejal de Ciudadanos me aporta pruebas de lo que has dicho cesaré automáticamente al concejal correspondiente. He hablado con todos los concejales de IU y me han asegurado que ninguno ha estado en ninguna fiesta ilegal”, añadió.

El Alcalde, muy molesto por la denuncia de Cs, reprochó “este tipo de insidias. No se puede dar datos de este tipo a la ligera sin nombres y apellidos. Algunos nos sentimos ofendidos. Llevo meses, meses, sin ir a comer con mi madre, cosa que hacía todos los días (...) y no lo he hecho por responsabilidad, por lo que me siento muy ofendido ante estas afirmaciones de tirar la piedra y esconder la mano”, destacó.

“No se puede permitir que esto pase, sea concejal o no, por lo que exijo, como Alcalde, que ponga la denuncia correspondiente ante la Guardia Cvil o Delegación de Gobierno. Lo contrario, estaría ocultando pruebas ante un tema tan grave como el que denuncia”, indicó Trabanco, quien lamentó que en estos difíciles momentos por los que atraviesa el concejo “haya quien quiera utilizar con intereses políticos la crisis por el covid-19. Si además se apoya en una mentira, quien queda en evidencia es el personaje público que lo utiliza”, apuntó. El Alcalde reprochó a González que no se dirigiera al equipo de gobierno: “Si él hubiera querido, podríamos habernos sentado todos los grupos de la Corporación y estudiar las medidas que estimáramos oportunas”.