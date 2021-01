Grado, concejo fantasma por el brote que obligará a su cierre perimetral: “La gente no sale ni va a las tiendas”

La presidenta de “Agora Grao” también teme que este brote de covid vuelva a manchar la imagen del concejo moscón en el exterior. “Cuando el brote de marzo en el geriátrico nos costó mucho levantar la imagen de Grado como un municipio limpio. Ahora hay un desánimo general, no sabemos qué van a hacer, si van a tomar más medidas o qué. Lo mejor sería que nos cerrasen a todos para luego retomar de nuevo la actividad. Es una faena buena lo que está pasando”, comenta.

Las consecuencias económicas del brote de covid en Grado afectan a todos los sectores económicos del concejo. El hostelero Roberto Fernández Menéndez, que acaba de saber que es positivo en covid-19, reconoce que la situación sanitaria “nos está afectando bastante. La gente ni sale de casa ni nada. Y muchos tenemos los negocios cerrados hasta que no hagan las pruebas a todos los empleados”, comenta.

Tanto la hostelería como el comercio moscón recibían clientes de fuera en los días de mercado (miércoles y domingos). Sin embargo, tras el bando del Alcalde, José Luis Trabanco, por el que se cancelaron los dos mercadillos semanales, los visitantes de otros concejos no recalan en Grado. Una vendedora ambulante habitual del mercadillo moscón reconoce que el brote de covid “nos ha machacado porque nos quitan el pan de cada día por la irresponsabilidad de unos. Nosotros vivimos de esto y nos afecta un montón a nivel económico pero también hay que tener en cuenta la salud”.

Ángela Martínez Feito, quien impartía sesiones deportivas en instalaciones de Grado, también está sufriendo una drástica bajada de ingresos por el cierre de los recintos públicos. “Doy clases de tonificación y de entrenamiento funcional y las tuve que cancelar porque cerraron las instalaciones deportivas. Me planteé hacerlas en otro sitio pero, por responsabilidad, decidí hacerlas online. Las pocas clases que estaba teniendo presenciales, ya no las tengo. Hay muchísima gente en el tema deportivo que está, como yo, en tierra de nadie. Llevamos dando palos de ciego desde el principio y, al final, el deporte también es salud”, comenta.

El cierre perimetral de Grado, decretado hoy por el Principado, llega con más de 100 positivos y alrededor de 200 contactos estrechos en el concejo. Los partidos de la oposición demandan más medidas para atajar el brote de covid cuanto antes. José Ramón González González, portavoz de Ciudadanos, exige que se hagan cribados masivos ante el aumento de casos. “Una forma eficaz de atajar el brote sería poniendo a disposición de la gente cribados masivos porque ya hay vecinos que están haciéndolo de manera particular. Así sería una manera de devolver la confianza al resto de la gente”, opina. Más de lo mismo piden desde el Partido Popular moscón. Su portavoz, Patricia Álvarez Díaz, dice que “es absolutamente esencial hacer un cribado masivo porque hay mucha gente que puede ser asintomática y no saberlo”. Otra de las medidas que esperan que se ponga en marcha cuanto antes es sacar ayudas municipales directas para los autónomos del concejo. “Consideramos importantísimo que se activen ayudas directas a los autónomos de Grado para apoyarlos tanto por el cierre por culpa del brote como por las pérdidas que están sufriendo por la crisis económica derivada de la pandemia. Llevamos desde marzo solicitando esas ayudas, esperemos que lleguen ya. No pueden esperar más”, añade Álvarez Díaz.

Otra de las quejas de la oposición se fundamenta en la escasez de policías locales para poder incrementar los controles. Ricardo Solar Vegas, portavoz del PSOE, comenta que “los medios de seguridad pública que hay en Grado son bastante escasos para poder mantener la actividad y hacer el control de actividades en los negocios”. El portavoz de Ciudadanos también incide en que “la vigilancia de la Policía Local no se produce porque no hay personal suficiente en la plantilla. Trabajan hasta las seis de la tarde y, en ocasiones, está solo una persona en el servicio”, añade González González.