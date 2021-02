Una joven de 23 años residente en Lugones fue atracada el pasado sábado por un hombre cuando se encontraba esperando el tren en un banco de la estación de Lugones. El individuo se acercó a ella pidiéndole dinero y acabó sacando una jeringuilla, con la que la amenazó: “Soy drogadicto, dame el dinero y no digas nada”, le indicó a la víctima, muy afectada por lo sucedido. Es el cuarto atraco que se registra en el concejo de Siero en poco más de una semana y el tercero en Lugones en apenas cinco días.

En esta ocasión no se produjo en una farmacia o tienda, como en las anteriores, sino que fue dirigido directamente a una enfermera que esperaba el tren para acudir a su puesto de trabajo. “Estaba comiendo un ‘snack’ en un banco y vino esta persona. De primeras me pidió dinero para el tren y le dije que no tenía”, rememoró.

Ante la negativa inicial, el atacante le gritó que era drogadicto y le exigió el dinero. La obligó a rebuscar en su bolso, donde tenía unas monedas sueltas. Aprovechando esta situación, consiguió llamar a su novio, que se encontraba en las Islas Baleares y escuchó en directo lo sucedido.

Finalmente, tras pedirle que sacase la cartera, el hombre acabó marchándose del lugar al llegar más personas y la chica alertó de lo que estaba sucediendo.