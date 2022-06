El Sueldazo de la ONCE recae en Grado. El Cupón Fin de Semana de la ONCE del sorteo del pasado sábado, día 25, ha dejado un premio de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos en el municipio, informa la organización. El encargado de llevar la suerte a la villa moscona ha sido el vendedor, César Rancaño González, quien realiza suplencias en el concejo, según apuntó uno de los comercializadores habituales. Del agraciado, de momento, no se sabe nada: “Si se vendió el anterior domingo en el mercado, el premiado puede estar en cualquier sitio”, advierte el vendedor sobre los cientos de visitantes que acuden a la localidad en la jornada dominical.

Las combinaciones ganadoras del sorteo realizado el pasado sábado y con premio en Grado son 51852 Serie 036 en la primera extracción; el 24217 Serie 041, en la segunda; 36356 Serie 040 en la tercera y el número 60949 Serie 047 en la cuarta extracción. La quinta y última aportó el número 92146 Serie 009. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años. También premios de 2.000 euros al mes durante una década a otros cuatro cupones. El boleto agraciado en la jornada del domingo racayó en Narón (A Coruña) vendido por Rubén Guerrero López en su ruta en la carretera de Valdoviño por El Val, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años al igual que en Grado.