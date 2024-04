Vecinos de Bobes denuncian el mal estado de la zona: "Nos dejan en medio de la nada"

El anuncio de la apertura de Amazon en el polígono de Bobes (Siero), ha suscitado numerosas reacciones, casi todas positivas. Pero no es el caso de algunos vecinos de la zona, que lamentan que "nadie hable de cómo nos han dejado aquí, en medio de la nada y, lo que es peor, en qué condiciones". Jessica Vázquez y Fermín Díaz explican que "nos han cortado la carretera a la mitad, nos han hecho un socavón en el medio y solo podemos salir, en mi caso, por el extremo que nos comunica con la autopista, y los vecinos de la parte de arriba por el otro extremo", señala la mujer.

Uno de los vecinos más afectados es Fermín Díaz. Por un lado, "los viales están todos dejados de la mano de Dios", asegura, y, "como no los adecenten, esto va a suponer un riesgo, tanto para los vecinos que vivimos aquí, como para los que vengan a trabajar".

Además "no hay ninguna limitación de velocidad y los badenes que prometieron poner no están instalados". Cada fin de semana, "sufrimos las consecuencias de las carreras de coches ilegales". Por no hablar de la contaminación acústica, dice: "Estamos rodeados de autopista y nadie nos ha hablado de instalar algún tipo de medida, como paneles acústicos".

"Comprendemos que somos cuatro vecinos y nuestros votos no suponen nada, pero pagamos impuestos y tenemos derecho a que nos dejen esto en condiciones", concluyen.