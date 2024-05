El juez de paz de Carreño recibe la medalla de San Raimundo de Peñafort

El juez de paz de Carreño, Juan Ramón García, recibió ayer la medalla de bronce del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Una distinción que el Ministerio de Justicia le otorgó en 2017 como reconocimiento a la labor que viene desempeñando desde hace más de veinte años. "Es un verdadero honor recibir esta condecoración. Quiero dar las gracias a quienes participaron de una u otra forma y se acordaron de este humilde servidor público", agradeció el candasín, visiblemente emocionado.

García lleva ejerciendo como juez de paz en Carreño desde hace veintidós años, siendo un referente para la comunidad. Su trabajo ha sido muy apreciado por todos los vecinos y compañeros, como demuestra su última reelección para el cargo. Es una persona respetada y querida en el pueblo gracias a una labor discreta y conciliadora que, en palabras del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, presente en el acto de ayer, es "digna de admiración". "Sin grandes protagonismos has resuelto litigios cotidianos, muchos, y has hecho que la justicia llegue donde más se necesita, garantizando que ningún conflicto, por pequeño que sea, carece de importancia. Has puesto un rostro humano a un sistema que a veces es distante y burocrático", destacó Olmedo.

El secretario de Estado, encargado de entregar la medalla al candasín, hizo hincapié en la importante labor que a lo largo de todo el país desempeñan personas como García. "La cercanía con la población os permite conocer de primera mano las realidades y necesidades de cada barrio, de cada comunidad, entender las especialidades de cada conflicto y ofrecer una solución justa y humana. Si alguien sabe escuchar y decidir, son los jueces de paz", aseguró. "La justicia no está solo en los grandes tribunales, sino también en todo los rincones de nuestro territorio", añadió.

Olmedo también habló de la reorganización de la Justicia que se va a llevar a cabo, con la transformación de los juzgados de Paz en las oficinas de justicia municipales, las cuales, indicó, "contribuirán a mantener el tejido social y económico, potenciando el desarrollo de cada municipio". "Van a ser la ventana de la Administración a cada uno de estos lugares", subrayó.

La entrega de la medalla se realizó en el Juzgado de Paz de Candás, que se llenó para la ocasión. García estuvo acompañado por su familia y compañeros, así como por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; la delegada del gobierno, Delia Losa; el vocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José María Chamorro; y el presidente de la Asociación de Jueces de Paz del Principado, Manuel Ángel López. También acudieron representantes del gobierno municipal de Carreño.