Un homenaje a los hórreos para celebrar una década sobre los escenarios desde Carreño

Un homenaje a los hórreos asturianos en una propuesta para el público familiar a través de la historia de Nora. La compañía "É Vero Teatro" de Carreño está ensayando en Gijón, en la Laboral, su nuevo espectáculo "Al rodiu l’horru", que verá la luz el próximo 15 de julio en el teatro Prendes de Candás. Una puesta en escena que sirve para celebrar los diez años de vida de la compañía de Verónica Gutiérrez, dramaturga y actriz de esta representación, en la que también se sube a las tablas Marion Lebihan.

"Tenía en mente hacer algo sobre los hórreos. Es algo que me fascina y que tenemos al lado, pero no le hacemos mucho caso ni lo valoramos. Me parecen unas construcciones maravillosas. Es una cosa identitaria asturiana, aparte de ese sentimiento que tenemos", explica Gutiérrez sobre el nacimiento de este trabajo, que afronta su recta final. "No sabía cómo llevarlo a escena, pero con esa cosa de los incendios que últimamente parece que hay más en Asturias, me surgió esa idea, la de Nora, la guardiana del horru, que viene a protegerlo y que tiene la intención de hacerlos a todos guardianes", amplía.

"É Vero Teatro" busca poner en valor con esta obra estos bienes arquitectónicos únicos, símbolos representativos de la historia, cultura e identidad asturiana, de una forma divertida y sorprendente. "Nora transmite el hórreo como ese lugar mágico y sus historias. Hay muchísimas que guardan ahí los entresijos de un montón de hórreos. Hicimos una labor de documentación, en la que había muchísimos e interesantes, pero tuvimos que ir cortando, y ver las historias que más nos daban juego a la hora de encadenar el relato", explica la dramaturga sobre una obra que dirige Cristina Alonso.

Formatos

El estreno será en el Teatro Prendes, pero la obra la están trabajando para mostrarla en diferentes formatos. "Está pensada para hacer en sala. Pero tiene dos versiones, nuestra idea también sería hacerlo delante de algún hórreo con historias, y contar la de ese en concreto. Ahí, por ejemplo, no aparecían elementos como los de interior, con proyecciones que ambientan y subrayan lo que pasa en escena", detalla Verónica Gutiérrez.

La compañía candasina nació hace una década con la obra "Catacróquen", que aún siguen representando, y que era de tipo cabaret, con una pianista en directo, y con Verónica Gutiérrez haciendo monólogos y canciones intercaladas, en una obra de tono comedia. Ahora, con "Al rodiu l’horru" homenajean al patrimonio asturiano con otra interesantes historia para el ámbito familiar.