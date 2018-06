Parroquias rurales y propietarios entran en la comisión rectora del parque natural de Redes

Cinco representantes vecinales entrarán a formar parte de la comisión rectora del parque natural de Redes. Este órgano, del que hasta ahora forman parte responsables del Principado, de los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio y el conservador del espacio, incorporará a dos representantes de las parroquias rurales constituidas en Redes y tres de los particulares que sean propietarios de terrenos afectados de ambos concejos.

Esa es la proporción que marca la propuesta de decreto que ha sacado a información pública la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. La Junta General del Principado aprobó en noviembre del pasado año, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, la modificación de la ley de parques naturales para dar voz en sus instrumentos de gestión a los representantes vecinales, que fue propuesta por Foro.

El porcentaje de representación en las comisiones rectoras de los representantes vecinales, que hasta ahora sólo estaban presentes en la junta del parque natural, será proporcional a la superficie de titularidad privada en el ámbito territorial del espacio protegido respecto a los terrenos de titularidad pública, con un límite de 49% del total de los miembros. La superficie particular en el parque natural, según los datos de la Consejería, asciende a 6.033 hectáreas, lo que supone el 16% de las 37.720 hectáreas que ocupa el parque natural. La comisión rectora de Redes está compuesta por siete representantes de la administración del Principado y seis de las administraciones locales así como el conservador del espacio protegido, con voz pero sin voto. El decreto que la Consejería de Medio Ambiente somete ahora a información pública y que afecta a todos los parques naturales de la región fija que se incorporen cinco nuevos miembros. En el texto se incluye la instrucción para garantizar los principios de representación paritaria entre mujeres y hombres así como criterios de transparencia democrática en la elección de los representantes de los vecinos propietarios de los terrenos, delegando la designación de los mismos en las dos corporaciones locales.

Embalse

La comisión rectora del parque natural de Redes celebró su última reunión el pasado lunes. En ese encuentro se dio el visto bueno a la modificación necesaria para que el embalse de Tanes, en Caso, sea navegable. Sin embargo, los tres representantes del gobierno coyán votaron en contra del documento al no autorizarse para el pantano de Rioseco, en Sobrescobio. Reclama más informes técnicos que certifiquen que no se dan las condiciones para que se permita ese uso deportivo y, si es así, considera que el municipio tiene que recibir compensaciones económicas.

El concejal de IU en Sobrescobio, Alejandro Alonso, defendió el uso lúdico en el embalse coyán que, apuntó, "no significa que sea navegable" ya que no se dan las condiciones y "se puede habilitar una senda en la margen izquierda y apostar por las actividades ornitológicas". El edil indicó, tras el pleno municipal en el que se analizó el asunto, que "no entendemos la razón por la que el PSOE local cambió de criterio respecto al embalse de Rioseco".