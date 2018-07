"Trabajo con una enfermedad que no tiene tratamientos"

La química gallega Ana Lores destacó dentro de la rama de ciencia con un proyecto sobre el estudio de la degeneración macular asociada a la edad, un problema de visión "para el que no hay metodología ni tratamientos que palien esa enfermedad". Su investigación se centra en una proteínas que se acumulan en el ojo y analiza cómo se distribuyen y qué ocurre con ellas a la hora del desarrollo de la enfermedad mediante nuevas tecnologías. Lores empezó su tesis el pasado mes de septiembre y aseguró que "voy poco a poco, me gusta el trabajo en el laboratorio". En cuanto a las jornadas, destacó que "son interesantes porque se abordan diferentes áreas de conocimiento cuando normalmente estamos empaquetados en diferentes secciones y no nos comunicamos".