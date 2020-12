Diez años de cierre y deterioro de las piscinas de Pénjamo: “Es una vergüenza”

En la mañana de ayer visitaron el complejo representantes de Podemos y del colectivo vecinal “Güesperón”. No tuvieron problema para entrar porque el cierre perimetral que se instaló para evitar accidentes y salvaguardar lo poco que queda en pie ya está roto. “Estas piscinas y el estado en el que están son la demostración palpable de las mentiras y de la falta de compromiso de los sucesivos Gobiernos regionales con Langreo y con la comarca del Nalón”, indicó Rafael Palacios, diputado regional de Podemos. “Se está dejando morir un complejo deportivo y recreativo de una gran importancia para la comarca. Personas de muchas generaciones hemos pasado por aquí y ahora vemos cómo esto se muere, pese a las mentiras permanentes de que se va a recuperar”.

Palacios anunció que la formación va a presentar una enmienda al Presupuesto regional “por 200.000 euros en la que pedimos que se redacte un proyecto verdadero de recuperación de este equipamiento y exigimos el compromiso del gobierno local y del Principado. Que se planifique lo que se quiere hacer porque se puede llevar a cabo en varias anualidades”. Para el parlamentario autonómico, ya “no nos valen solo las buenas palabras. Parece que están esperando a que llegue alguien y diga que es totalmente irrecuperable. Pero este espacio es vital para el valle del Nalón”.

También instó el diputado de Podemos a que la administración local y regional se posiciones. “La capacidad de presión del Ayuntamiento tiene que notarse en el Principado y el Gobierno de Asturias, en lugar del discursín barato de siempre, de presupuestos que nunca se cumplen, tiene poner en marcha estos proyectos. Lo que está pasando aquí es una vergüenza para Langreo y para todo el Valle. Se deja morir esto con un único objetivo: que los ciudadanos perdamos este equipamiento. Y no lo vamos a consentir”. Palacios añadió que “lo que hay que hacer es dejar esto en condiciones y no venir aquí y poner un cierre perimetral que no cerró nada. Sigue habiendo un problema de seguridad y el día que haya aquí una desgracia vamos a señalar con nombres y apellidos a las personas responsables: la alcaldesa de Langreo y la consejera de Cultura”.

Juan Carlos Pérez Corsino, portavoz de la asociación “Güesperón”, manifestó, por su parte, que “seguimos viendo cómo esto se va destrozando día a día. No vemos de qué sirvió ese dinero que decían que era para aumentar la seguridad porque esto está reventado y todo el mundo puede entrar. Hace tres meses solicitamos una reunión al Ayuntamiento parta saber qué pasos se estaban dando y solo obtuvimos la callada por respuesta. Queremos dar las gracias públicamente a Podemos porque son los únicos que se acuerdan de esto”.

Rosa Prieto, portavoz de Podemos Langreo y edil de Unidas por Llangréu, expresó que “es urgente que estas piscinas sirvan para algo más que para rellenar promesas electorales que nunca se llegan a cumplir. Se ha gastado un dinero que no ha servicio absolutamente para nada. Esto se está cayendo, de igual forma que se caerá Langreo si no tomamos las medidas necesarias”, concluyó.