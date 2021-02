El covid disuade a Morcín de ampliar el número de cañas en el coto de Los Alfilorios

Fueron muchos años los que tanto las asociaciones de pescadores como el Ayuntamiento de Morcín pelearon para que la pesca pudiera llegar al pantano. Consideraban una actividad nada lesiva para el Medio Ambiente y consideraban que podía ser un acicate económico para una comarca, la del Caudal, y un concejo, el de Morcín, sumidos en un constante declive industrial. Finalmente, en 2019 se dio luz verde a la posibilidad de pescar en el pantano, de cara a que la actividad se pudiera estrenar en 2020.

El éxito fue absoluto. El coto cuenta con un cupo de cinco cañas diarias como máximo para poder practicar la pesca. Y el pasado ejercicio se llenó casi cada jornada. Y eso que la temporada se vio interrumpida por la pandemia. Pero aún quedaron pescadores sin poder estrenar este área.

Ante tal éxito, el Ayuntamiento de Morcín, comenzando por su alcalde, Mino García (IU), se planteó poder ampliar hasta las 8 el número de puestos permitidos en el coto. “Era algo que podíamos hacer hecho, ya que hay un espacio muy grande y se puede aprovechar perfectamente”, explicaba el regidor a este diario. Los planes estaban sobre la mesa y solamente debían tramitarse los permisos. Pero, cautos, los gestores morciniegos decidieron esperar a la evolución de la pandemia antes de lanzarse al proceso administrativo.

Y en vista de que la mejoría no ha llegado, finalmente han pospuesto la ampliación. “Pensamos que aunque tengamos toda la seguridad del mundo, no es el momento para ampliar ahora el coto, así que esperaremos a hacerlo para la próxima temporada, en el año 2022”, señalaba Mino García. La razón no la esconde:_el coronavirus. “Entendemos que hay otras prioridades y que es mejor esperar a que se normalice la situación sanitaria”, apuntó el regidor.

Lo que para el alcalde morciniego está fuera de toda duda es el éxito que ha tenido el pantano entre los pescadores. “Sabemos que la gente respondió, incluso mejor de lo que esperábamos, y que los aficionados también disfrutaron de este entorno que tenemos en Morcín y que queríamos aprovechar, siempre con el máximo respeto a la naturaleza, pero sabiendo que hay que generar economía”, indicó Mino García.

Ahora que ya se ha abierto el plazo para reservar plaza en los cotos pesqueros, el de Morcín seguirá teniendo solo cinco plazas al día para el presente 2021. Si se confirma la tónica del pasado curso, se quedarán escasas para la cantidad de pescadores que demandaron un hueco para poder lanzar sus cañas en las aguas de Los Alfilorios.