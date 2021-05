Mieres pretende construir “en el medio plazo” otra escuela de 0 a 3 años

El Ayuntamiento de Mieres sigue dando pasos para que el casco urbano se convierta en un lugar para vivir con la mayor cantidad de servicios posibles para la ciudadanía. Y entre los planes del equipo de gobierno está el de aumentar las plazas de la escuela municipal de cero a tres años, que se antojan insuficientes actualmente para atender la demanda que hay. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, aunque el proyecto no se va a poder llevar a cabo de forma inminente, sí que el equipo que encabeza Aníbal Vázquez tiene la intención de que en el medio plazo se puedan incrementar el número de plazas de la escuela, que actualmente es de en torno a 80 niños.

“Sabemos que hay escasez de plazas y por eso queremos poner soluciones en marcha, aunque no va a poder ser este año, sí hay sobre la mesa un proyecto para aumentar el servicio”, señalaron las fuentes municipales a este diario. Debido a que la actual escuela municipal de 0 a 3 años no se puede ampliar físicamente, ya que no hay espacio disponible, sobre la mesa hay dos opciones: abrir un segundo centro, o cambiar la ubicación del actual a unas dependencias más amplias para poder incrementar el número de aulas y de alumnos.

“Tenemos que analizar cual es la mejor solución, y a partir de ahí tomar la decisión más adecuada, pero somos conscientes de que es un servicio necesario para la conciliación familiar y laboral y que hay una importante demanda que tenemos que atender, y que lo haremos en el medio plazo”, aseguraron desde el gobierno municipal mierense.

Lo cierto es que la escuela infantil de 0 a 3 años “Les Xanes” acumula cada curso una lista de espera para el acceso de los pequeños, cubriendo las plazas en la mayoría de las aulas. Son varias las familias que cada año se quedan sin poder acceder a una de las pocas plazas que van saliendo, ya que los alumnos que ya están en las escuela tienen su sitio asegurado para el curso siguiente si quieren continuar. De hecho, muchos progenitores se quejan de la falta de alternativas para poder conciliar, ya que apenas hay más opciones que la escuela infantil pública para poder matricular a los pequeños.

Instalaciones

“Les Xanes”, dispone de dos aulas de bebés, otras dos de 1-2 años, y otras dos más del curso 2-3 años. Además, cuenta con una sala de psicomotricidad y comedor, además de una “bibliotequina”. También cuenta con un patio, una pequeña parte techada y la otra al aire libre, en la que los pequeños pueden jugar y salir a hacer actividades. Ubicada en la calle Guillermo Schulz, anexa al colegio Santiago Apóstol, el actual inmueble de la escuela no tiene posibilidades de crecimiento.

Por ello, el Gobierno local de Mieres baraja las dos opciones citadas, con el fin de que el número de plazas sea mayor y se puedan acoger a más niños hasta que lleguen a la edad escolar y se puedan matricular en algunos de los colegios del municipio.