Los alcaldes de IU critican la gestión del Gobierno con los fondos de transición justa

Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, señaló que “los ayuntamientos no estamos participando en nada, no conocemos los proyectos de Transición Justa que se quieren implantar en estos territorios, y nos están mareando con encuestas, pero al final no tocamos bola”. El regidor, enfadado, señaló que “corremos el riesgo de que la gente se quede atrás en unas comarcas que dieron trabajo a todo el país”. Y aseveró que “es fundamental crear empleo, porque nuestros jóvenes se están teniendo que ir si quieren comer tres veces al día”. “Si piensan que vamos a estar mirando para otro lado, les va a costar trabajo”, indicó.

La parlamentario de Unidas Podemos recogió el guante municipal, y desde un primer momento se comprometió a llevar al Congreso e incluso al seno del Gobierno las demandas respecto a la transición justa. “Debemos dar una respuesta clara a la desindustrialziación y a las reconversiones constantes, para que la población pueda quedarse en los municipios en los que pueda quedarse”, dijo.

El regidor de Morcín, Mino García, también se mostró tajante. “Nos robaron 250 millones del plan 2006-2012 para la reconversión minera, se nos dijo que no cerrarían térmicas sin alternativas, y ya se ve que sí”, apuntó, para agregar que “ahora nos dicen que pongamos nosotros las soluciones a la transición justa, pero siempre limitados al ámbito energético, lo que nos deja a los ayuntamientos pequeños sin poder acceder a los fondos”. “Creo que los fondos de Transición Justa pueden no llegar a gran parte de la población de la comarca”.

La regidora de Riosa, Ana Díaz, también reivindicó a los concejos pequeños: “En una administración con 4 personas es difícil poder optar a esas ayudas solo en trámites administrativos”.

Por último, Ovidio Zapico, coordinador general de IU Asturias, apuntó que “la transición energética en Asturias está siendo una estafa. Es otra reconversión al uso. La transición energética no está siendo ni siendo justa, ni pactada, ni consensuada, como se nos vendió.