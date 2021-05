"Hiela el corazón pensar en su hijo, en su padre...": el pésame de Asturias por el asesinato de Teresa Aladro

Cientos de vecinos de Laviana y autoridades locales y regionales se han dado cita esta mañana ante el Ayuntamiento en la concentración de repulsa por el asesinato machista sufrido por Teresa Aladro Calvo.

En un ambiente de consternación se ha recordado las terribles cifras que acumula España en sólo unos pocos días, con cinco asesinatos en las últimas jornadas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido que "es un día nada fácil. Me sumo a la solidaridad que ha expresado el pueblo de Laviana y toda Asturias ante el asesinato de Teresa. Porque eso fue lo que pasó aquí: un asesinato, con todas las letras". Barbón se refirió sin paliativos a que "el terrorismo machista es una realidad y es una lacra. Existe y sus consecuencias son devastadoras", por lo que pidió a todos los representantes políticos que "estemos unidos en este momento reprochando de forma unánime y condenando este terrorismo, sin negar que existe y sus consecuencias".

Pero el discurso oficial quedaba más silenciado cuando Barbón pasaba a citar a la familia de la fallecida. "Comparto el afecto y el sincero dolor que expresa la corporación municipal porque, como ellos, me toca de cerca. He estado esta mañana dando el pésame a sus familiares y hiela el corazón pensar en su hijo, en su padre, en su hermano, en su familia. Les abrazamos con todo el cariño que podemos. Tienen que saber que no están solos".