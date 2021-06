El presidente del PP de Mieres, Lito Rodríguez, denunció ayer que el concejal de Cultura de Mieres, Juan Ponte, está otorgando contratos “a dedo” dentro de su área “aprovechando este impulso para hacer su carrera política como buen alumno de Podemos”.

Rodríguez apuntó que “una de las tradiciones más arraigadas de San Xuan era organizar un concurso popular para elegir el cartel promocional, pero con la llegada de la soberbia de la mayoría absoluta de IU eso desapareció y se sustituyó por el supuesto criterio de calidad profesional del propio Concejal de Cultura y su capacidad de dar los contratos de la publicidad y cartelería a amigos y simpatizantes, aprovechando este impulso para hacer su carrera política como buen alumno de Podemos”.

El portavoz del PP agregó que “en el pasado pleno, sin inmutarse un pelo, confirmó que seguiría haciéndolo así, pidiendo 3 presupuestos y eligiendo el que considerase que más calidad tuviera, solo en base a su criterio”. Rodríguez reconoció que si bien esta operativa es legal, “es una reminiscencia de la opaca y oscura formas de hacer política que tanto nos hace recordar los corruptos del pasado, pero que, cuando hay la oportunidad, son los primeros en hacerla”.

Además, el dirigente popular indicó que “esto es solo es una pequeña punta del “gran iceberg de la bolsa opaca que se da en el Ayuntamiento de Mieres, gobernado a base de decretos y de los contratos menores que pasan por una supuesta Junta de Gobierno, la cual está formada íntegramente por miembros de IU”. “Quienes venían para regenerar la vieja política, a la primera de cambio, hacen la misma política”, agregó.

Rodríguez exigió al alcalde, Aníbal Vázquez, “que no siga mirando para otro lado, ya está bien de poner se perfil, mientras la parte de Podemos de su equipo hace su carrera política a costa de los dineros de todos los mierenses, no se puede seguir usando el dinero público en función de intereses partidistas, peor aun cuando es para un partido distinto al que los mierenses votaron y el cual no tiene actualmente representación en Mieres”. “Le pedimos que abandone esa cómoda posición y el abandono de esas malas prácticas”, finalizó el presidente del PP de Mieres.