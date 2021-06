La juez archiva el caso “pasquines” al no ver injurias ni calumnias contra el Alcalde

La juez ha archivado la causa del caso “pasquines”. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Mieres, basándose en un informe del Ministerio Fiscal, no ve indicios de delito en el lanzamiento, en abril de 2019, de miles de octavillas acusando al alcalde de Mieres y entonces candidato a la reelección, Aníbal Vázquez, de cobrar dinero “negro” de su partido por el desempeño de su cargo. En el auto, señalan que no se aprecian delitos ni de injurias ni de calumnias, por lo que toma la decisión de archivar la causa contra los cuatro acusados. Tanto el regidor en su propio nombre, como Izquierda Unida, tendrán un plazo de cinco días para recurrir.

La magistrada se atiene al informe del Ministerio Fiscal, que no ve indicios de delito, lo que fundamenta en varios puntos a partir del texto íntegro que se plasmaba en cada una de las 30.000 octavillas que se lanzaron la madrugada del 30 de abril de 2019 por todo el concejo de Mieres. En concreto, aquel texto rezaba: “El alcalde miente. Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, presume de no cobrar por ser alcalde, pero lleva ocho años cobrado 1.500 euros al mes en dinero negro. No le bastaba con su pensión. Para el Alcalde lo urgente era llenarse los bolsillos en secreto a costa de los mierenses”.

La magistrada entiende que el delito de calumnias no ha lugar, ya que entiende que “en los panfletos no se imputa delito alguno, pues ni está tipificado el hecho de mentir sin más, ni tampoco el cobro de 1.500 euros incumpliendo la normativa tributaria puede constituir delito fiscal, sin perjuicio de las responsabilidades en vía administrativa”.

A partir de ahí, la magistrada se centra en razonar que tampoco hay existencia de un delito de injurias. Para ello, apunta la juez, “deben tenerse en cuenta el contexto y demás circunstancias de los hechos con el fin de valorar si efectivamente tienen la consideración de graves a efectos penales”. El auto expone que “una circunstancia trascendental que hay que tener en cuenta es que el denunciante tiene la condición de alcalde de Mieres y por tanto, sus actuaciones, en el ejercicio de su cargo, pueden verse sometidas al escrutinio de la opinión pública, a la crítica y a la censura política como consecuencia de la libertad de expresión”. El texto afirma que las afirmaciones vertidas en los pasquines “deben ponerse necesariamente con el momento, ocasión o circunstancias temporo-espaciales o personales (...), por lo que teniendo en cuenta el rasero actual por el que han de medirse los límites al ejercicio de la libertad de expresión e información de la crítica política se trata, no pueden considerarse una conducta delictiva”. Y agrega el auto: “viniendo además, al parecer, de miembros de un grupo político rival –todos los imputados tenían relación con Imagina Mieres–, en un clima pre-electoral de crítica y censura política”.

Unos argumentos, todos ellos, que la magistrada respalda con jurisprudencia de diversos tribunales, desde provinciales, hasta nacionales y europeos. Por tanto, en la parte dispositiva del auto, señala “el sobreseimiento y archivo de la causa”.