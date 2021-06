La Cámara de Comercio exige un esfuerzo para reindustrializar los valles mineros

La Cámara de Comercio de Oviedo demostró ayer su compromiso con las comarcas mineras con una clara reclamación a las administraciones para que los municipios de las Cuencas no se vean abocados a su suerte tras la desaparición de la minería. Fue en Morcín, durante la primera edición de la feria virtual de Formación Profesional Dual, organizado por la Cámara en los estudios Gona de Argame. José Manuel Ferreira, presidente de la entidad, aseguró que “no deberíamos abandonar a su suerte a todos esos municipios mineros que sufren una traumática decadencia, urge proponer soluciones que permitan una justa cohesión territorial, aportando oportunidades de nuevas actividades económicas y, consecuentemente, laborales”.

El presidente de la cámara lanzó varios mensajes durante su intervención en el acto de apertura de esta feria. El primero, hacia las empresas eléctricas: “Hemos reivindicado, por tierra, mar y aire la exigencia de responsabilidad social corporativa a las empresas que venían explotando centrales térmicas a las que debemos requerir que faciliten nuevas opciones laborales a sus veteranos empleados, promoviendo innovadoras actividades económicas”.

Las administraciones públicas tampoco fueron ajenas a las reclamaciones de la Cámara. Ferreira exigió un “compromiso” con estos “afectados” territorios, “tanto en lo que respecta a su ineludible reforma hacia la eficiencia, como a la hora de promocionar nuevas inversiones”. Y ahí citó un proyecto concreto: la lavandería hospitalaria centralizada. “Langreo, con sus recursos, especialmente el geotérmico minero, podría ser un excelente candidato para desarrollarla”, dijo.

Y como no podía ser de otra manera, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo también se refirió a Hunosa. “Hemos apoyado que se reconvierta en una entidad de referencia en la producción y gestión energética, desarrollando, entre otras actividades, la renovación de la térmica de la Pereda que, con los necesarios ajustes y estrictas exigencias de protección medioambiental, no solo sostengan empleos, sino que los multipliquen, a través de nuevos sectores como la actividad forestal”, dijo. Para a continuación, hacer una advertencia: “Hemos de razonar que, muy probablemente, sin La Pereda no habrá Hunosa, con lo que ello significa y para, en el futuro, no llamarnos a engaños”.

Dentro de ese futuro de las Cuencas, Ferreira también puso a la FP. “En Asturias hay un potencial extraordinario para estos ciclos formativos, que tienen que combinar alumnos motivados, que sientan que tienen ahí un proyecto vital y profesional con recorrido, que no tienen porque quedarse en esa formación”. “Asturias además tenemos una larga de tradición de escuelas de aprendices, como por ejemplo la Fábrica de Armas de Oviedo, que ha formado a grandes profesionales de prestigio nacional e internacional”, indicó el responsable cameral.

En cuanto a los proyectos de reactivación para las Cuencas, también el consejero de Industria, Enrique Fernández, respaldó, aunque de forma implícita, el proyecto lanzado por el SOMA para crear minicentrales eléctricas aprovechando el agua de los pozos cerrados que avanzó LA NUEVA ESPAÑA. “Como administración regional vamos a manifestar en todo momento, el apoyo a que las empresas puedan realizar ese proceso de transición ecológica y digital”, comenzó el Consejero, para agregar que “en el caso concreto de la empresa Hunosa, ya lo hemos dicho, tiene nuestra colaboración y apoyo total para que siga siendo una empresa tractora en las comarcas mineras, y para que pueda hacer esa transición de una empresa que fue durante muchos años mineras a una empresa que aportar de ahora sea proveedora de servicios energéticos y medioambientales”. No citó textualmente el proyecto a pesar de ser cuestionado por el mismo, pero implícitamente mostró el apoyo del Gobierno regional a la iniciativa.

La Feria de FP Dual celebrada ayer contó también con la participación de la Consejera de Educación, Carmen Suárez, y el Alcalde de Morcín, Maximino García, que también destacaron la importancia de la formación el futuro de las Cuencas. El programa que se desarrolló tras la apertura contó con talleres, charlas y mesas redondas analizando el futuro de la formación profesional.