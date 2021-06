El grupo municipal socialista de Mieres pidió ayer la dimisión del concejal de Medio Ambiente de Mieres, Sergio Gutiérrez, por todos los problemas que ha acarreado la gestión del albergue municipal de animales.

Las instalaciones están gestionadas en la actualidad por el centro canino La Ería, a pesar de que el pasado mes de enero se adjudicaron a la firma Dog Harmony. Sin embargo, los problemas no son de ahora, sino que llevan arrastrándose desde que La Ería se hizo cargo el albergue por primera vez en diciembre de 2019. En este tiempo, como apuntó la portavoz de los socialistas de Mieres, Gloria Muñoz, la firma “ha incumplido de forma sistemática el contrato, sin que desde el Ayuntamiento se haya hecho nada para controlar la situación hasta el último momento”.

Entre los incumplimientos, Muñoz dio cuenta de los horarios, pero también de la falta del personal necesario para atender las instalaciones o la ausencia de informes y de las bajas veterinarias cuando fallecía un perro, por no hablar de que rechazaba la recogida de gatos. “Han pasado muchas cosas, ha habido cambios de personal que no se han comunicado y han llevado animales que deberían estar en otros albergues, además de tener a la misma persona para desarrollar el trabajo en diferentes albergues donde tienen contrato”, apuntó la socialista. Estas quejas fueron presentadas por los socialistas al gobierno local, y también hicieron lo propio otras asociaciones e incluso particulares “pero hicieron caso omiso a nuestras quejas”. De hecho, no fue hasta un año después de estar trabajando en el albergue, en diciembre de 2020 “cuando se requiere a la empresa sobre alguna de las faltas que está cometiendo, como el desarrollo de campañas o la actualización de la web”. Este requerimiento se volvió a hacer en los siguientes meses, “eso no lo hacen con ningún otro autónomo, si no contestan en el plazo, les rescinden el contrato”. Y en el caso de la gestión del albergue, Gloria Muñoz aseguró que “hay faltas muy graves que serían más que suficientes para terminar con el contrato”. Sin embargo, la realidad es que la empresa sigue gestionando las instalaciones, “que nos cuestan 12.000 euros al mes”.

Ante esta situación, los socialistas responsabilizan directamente al concejo Sergio Gutiérrez “quien ha faltado a su palabra porque nos aseguró públicamente que iba a controlar él mismo este tema y está visto que no lo ha hecho”. Por eso piden que el alcalde, Aníbal Vázquez, le quite sus competencias y que, el concejal presente su dimisión.