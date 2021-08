El Mirador de Zuvillaga, en San Isidro, sigue sin reparar tras el alud

La magnitud de la avalancha hizo que los trabajos de rescate del cuerpo de uno de los operarios se alargasen por cerca de un mes, sin descanso.

En el mes de febrero, el Principado aprobaba una inversión de urgencia de más de 220.000 euros que consistían para reponer los elementos dañados y mejorar la seguridad de la carretera AS-112, en el tramo comprendido entre la localidad de Cuevas y el puerto, que fue la zona a la que afectó el citado alud. Los trabajos consisten en la reparación de un hundimiento en el kilómetro 36.9 y la retirada del material desprendido.

Sin embargo, y a tenor del estado actual del puerto Braña, los trabajos no han sido rematados como se esperaba. Y es que ahora, en época veraniega, son muchos los turistas que utilizan esta carretera, y que se detienen en el mirador de Zuvillaga para contemplar el paisaje, ya que se divisa toda la zona baja del puerto. Sin embargo, la seguridad es nula, al no haberse repuesto las barandillas de madera. Además, no son solo los visitantes los que usan en el verano esta carretera. Muchos ganaderos también tienen sus reses en el puerto, y lamentan que la actuación en la sinuosa subida allerana haya sido más profunda.

El fatal suceso del pasado 1 de enero no hizo sino refrendar las voces de aquellos que llevan años quejándose de la peligrosidad del puerto y del alto riesgo de aludes. En este sentido, el Ayuntamiento de Aller también reclamó al Gobierno regional una actuación que definitivamente soluciones una histórica problemática.