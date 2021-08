Los organizadores de la fiesta langreana de El Carbayu vigilarán para evitar botellones

Este año se retoma la comida campestre aunque será restringida, con plazas limitadas y controlada por la organización. Se habilitará una zona junto a la ermita, aseguró González, con tableros, mesas y sillas con un coste de 1,50 euros por persona. También habrá actuaciones musicales, con un aforo limitado a alrededor de 200 personas, en dos espacios en los que se colocarán sillas. Se celebrarán en “la plazoleta y en la carpa”. El primero de los conciertos, del Laureado Coro Santiaguín para celebrar sus 75 años, tendrá lugar a las once y cuarto de la mañana. A la una menos cuarto de la tarde le tocará el turno a Mina Longo y a las cinco de la tarde a Vicente Díaz. Cerrará las actuaciones musicales FL Covers a las siete de la tarde.

La misa, prevista para las doce del mediodía, “se podrá ver en todo el mundo ya que se retransmitirá por streaming”, dijo Julio González. Otras actividades como el concierto del Coro Santiaguín también se podrán seguir por aquellos que no se desplacen a las inmediaciones de la ermita. La tradicional procesión por los alrededores de la capilla no se celebrará pero si se mantendrá, como el año anterior, la novena. La Alcaldesa, Carmen Arbesú, remarcó ayer, en la presentación de la fiesta, su satisfacción al “poder retomar este año varias actividades y aunque no sea una celebración como la que conocemos ya es algo más parecida”.

La regidora señaló que se retomará el autobús gratuito desde las diez y media de la mañana a las nueve de la noche con paradas en La Felguera, Sama y Ciaño. Tras la actuación del Coro Santiaguín, que además cantará en la misa, se dirigirán a los asistentes la Alcaldesa y el presidente de la sociedad de festejos. Una vez finalizado el oficio religioso, que se celebrará en el exterior de la ermita, serán interpretados los himnos de Langreo y de Nuestra Señora de El Carbayu por el Coro Santiaguín y la Banda de Música de Langreo. También habrá reparto del bollu preñau a los socios. Los voladores avisarán a las diez de la noche de que la fiesta termina.

González destacó que se está organizando el dispositivo y que se trabaja de forma conjunta con la empresa contratada por el Ayuntamiento para gestionar las licencias precisas para celebrar este tipo de eventos.