“El nuevo cuartel es una prioridad; hubo problemas técnicos, pero se retomará”

–¿Lo suyo es vocacional?

– Sí, pero sin tener ningún tipo de relación familiar previa con el cuerpo. Siempre me gustó prestar servicio y ayudar a los demás. Además, la Guardia Civil es un cuerpo que te ofrece muchas posibilidades de hacer carrera, de ascender, con numerosas especialidades. No obstante, antes de incorporarme al cuerpo preferí culminar los estudios por si al final no era lo que esperaba. Las cosas desde fuera se ven en ocasiones diferentes a como son.

En su caso, las expectativas se han cumplido. Mario Romero inició su carrera en Asturias, en la comandancia de Oviedo. Luego pasó por Burgos y Zamora. Como alférez fue jefe del COS (Centro Operativo de Servicio) de León. Luego estuvo en la dirección general en Madrid, en el servicio de abastecimiento, y en la compañía fiscal del aeropuerto de Barajas. Su último destino antes de llegar a Mieres ha sido en La Bañeza. Dentro de la Guardia Civil ha realizado el curso superior de policía judicial, el de piloto de helicópteros, el avanzado de resguardo fiscal, el de gestión económica y técnica, y el de riesgos laborales.

–Entre traslados y cursos ha estado ajetreado...

–No queda otra. O tienes la suerte de asentarte en Madrid, donde sería posible no tener que cambiar la residencia ante las amplias opciones que tienes o lo más probable es tener que moverse.

–¿Qué referencias tenía de la comarca del Caudal?

–Conocía el territorio se podría decir que poco, referencias de paso, por así decirlo. Obviamente era conocedor de que se trata de una zona que en su momento estuvo ligada a la minería y que ahora atraviesa por un proceso de ajuste industrial .

–¿Qué le ha llamado la atención?

–Bueno, aunque es algo que podría ampliar a toda Asturias, lo primero que llama la atención son estos preciosos paisajes. Eso es inevitable. Los asturianos están acostumbrados, pero para el de fuera es algo que maravilla. A nivel social también me ha sorprendido que partiendo de la referencia inicial de un territorio en teoría deprimido económicamente, hay localidades que tienen mucha vida. Hay poblaciones con ambiente, muy bien cuidadas con sus jardines y sus paseos al lado del río. Es un buen lugar para vivir. Cuando ves las cifras de la caída de población y te informas del cierre de las minas, intuyes lo que esta zona llegó a ser. Pero hoy en día, si no miras al pasado, sigue habiendo mucha vida. Ni mucho menos da la impresión de ser una zona decadente.

–¿Qué prioridades de servicio ha establecido?

–Lo esencial es seguir dando en Mieres, Aller y Lena un servicio de atención al ciudadano de veinticuatro horas al día los 365 días del año. El objetivo es que en cada concejo haya como mínimo una patrulla operativa, sin contar con la cobertura de Tráfico, Seprona o resto de departamentos del cuerpo, ya que la comandancia también realiza muchos servicios en la comarca.

–¿Qué delitos son los más frecuentes en la comarca?

–Aquí no tenemos un delito en concreto que prevalezca sobre el resto. Por lo general, lo más frecuente son los delitos leves, como pequeños daños, hurtos o amenazas. Luego está también la parte de los delitos telemáticos, que en esta compañía no pueden considerarse un problema acuciante. Posiblemente hoy lo que más nos preocupa y a lo que más recursos destinados ahí es a la violencia de género.

–¿Qué cobertura ofrecen?

–Cada unidad es responsable de la protección. En caso de que una víctima considere que necesita protección, se le asignan los recursos necesarios, siempre en función del nivel de riesgo en el que se encuentre. Tenemos personal supervisando con la mayor calidad posible todos los procedimientos judiciales. En este ámbito somos conscientes de que es muy importante la primera actuación. Hay que tener en cuenta que es frecuente que el aviso que nos llega en un primer momento no emana de la propia víctima, sino de un vecino, un familiar o un simple testigo, Hay que responder con diligencia, pero también con tacto hacia la víctima. Intentamos ser lo más cercanos y profesionales posible.

–¿La sociedad está aprendiendo a protegerse de los riesgos que emanan del uso delictivo de las nuevas tecnologías?

–Cada vez estamos más concienciados con todo los peligros que tienen asociadas las nuevas tecnologías. Los agentes implicados, empezando por las entidades bancarias, cada vez van poniendo más medios para proteger al usuario. De todas maneras, hace unos años se detectó un auge de estos delitos, pero ahora estamos como en una especie de meseta, incluso con una ligera tendencia descendente. De hecho, en lo referente a la compañía de Mieres, estamos detectando un leve descenso. Cada vez tenemos más información y la abundancia de charlas está dando resultado

–¿Percibe que la imagen del cuerpo ha mejorado?

–Es cierto que en ese sentido hemos avanzado mucho. Las actuaciones humanitarias que realiza el cuerpo tienen difusión y la ciudadanía percibe que estamos para ayudar. La cercanía es cada vez mayor y en esto la pandemia ha contribuido, provocando que todos saquemos lo mejor de nosotros mismos.

 –¿Cuándo se retomarán las obras del nuevo cuartel?

–Han surgido problemas técnicos en el momento de ejecutar el proyecto y están en fase de solución. En cuanto se resuelvan estos problemas, se retomará la obra y seguirá su curso. La construcción del cuartel es una prioridad tanto para el Ministerio del Interior como para la Guardia Civil.