“Redes es el parque más desconocido de Asturias y debe tener más repercusión”

Hoy se cumplen 25 años de la declaración del parque natural de Redes, integrado por los concejos de Sobrescobio y Caso. El alcalde de esta última localidad, Miguel Fernández, hace un balance de lo que ha supuesto para el concejo, sus luces y sombras, así como el desarrollo de proyectos como el uso lúdico del pantano que, para el regidor, no avanza todo lo rápido que debería.

–¿Cómo ha sido la evolución del parque natural de Redes en estos 25 años?

–Pues pasaron bastante más rápido los años que la actualización del parque natural, que considero que va con bastante retraso. En estos 25 años ya tendríamos que ser más conocidos de lo que somos, de hecho somos el parque natural de Asturias más desconocido.

–¿Qué se debería hacer para fomentar esa promoción del parque?

–Considero que, a través de los organismos oficiales del Principado se conocen y promocionan muchos de nuestros parques, como el de Somiedo o Picos de Europa, mientras que el parque natural de Redes es el gran desconocido. El resto nos llevan mucho tiempo de adelanto y nosotros vamos muy lentos, todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento, a la hora de darlo a conocer y que tenga la repercusión que debería tener.

–¿Ese retraso también afecta a proyectos, como el uso lúdico del pantano de Tanes?

–Cada uno debe saber sus compromisos, hace cuatro años, en el congreso de la Federación Socialista Asturiana se habló de que se iba a permitir el uso lúdico del pantano, y ha pasado el tiempo y seguimos igual. Eso a pesar de que iba a haber un proyecto para el pantano y que incluso se sabía quién lo iba a hacer. La verdad que no sé si es más importante o no, pero la realidad me demuestra que vamos lentos no, lo siguiente, y en otras ocasiones incluso estamos parados. Creo que la crisis económica y esta pandemia han conllevado estas situaciones.

–¿Cómo es la relación del concejo de Caso con el parque natural de Redes?

–Partimos de la base que, a diferencia de otros parques asturianos, el parque natural de Redes engloba a dos municipios, Caso y Sobrescobio. No es nada al uso y esto, en lugar de favorecer, empeora la situación. Y eso que los ayuntamientos integrantes estamos tratando, por todos los medios, de tirar para adelante al unísono en relación con el parque natural. Pero es difícil porque somos dos municipios diferentes.

–¿Por qué es tan difícil?

–Pues entiendo que la situación ahora mismo es la que es, pero hay realidades que ya tenían que estar implantadas y funcionando, pero no. En relación con el pantano, por ejemplo, hay proyectos, valoraciones económicas del proyecto, pero la realidad es que yo sigo mirando al pantano y lo veo igual, sin ninguna iniciativa. También pedimos que la iniciativas privada tire para adelante, pero tiene que ir a la vez que la iniciativa pública o estamos todos en un lío. No quiero echar la culpa a nadie, pero hubo un parón en el proyecto y nadie nos explicó por qué.

–¿Qué inconvenientes tiene la integración en el parque natural de Redes?

–Pues tiene problemas, cómo no los va a tener, porque sigue habiendo problemas en las vías de comunicación, en internet, en la telefonía móvil… seguimos igual que hace veinte años. Y este tema del reto demográfico, pues son palabras muy guapas pero no he visto nada que se pueda palpar, que pueda decirle a los vecinos que tenemos que arrimar el hombro, no hay medidas, aunque sí las espero y deseo, pero lo veo lejano en el tiempo.

–¿Por qué?

–En el medio rural vemos cómo la acciones que se toman desde Madrid no tienen nada que ver con la realidad de municipios como Caso, donde los ganaderos no tienen nada más que trabas. El turismo y la ganadería tienen que ir de la mano, deben convivir, y las medidas que adopta Madrid tienen muy poco que ver con la realidad que tenemos en Asturias.

–¿Qué opina sobre la protección que supone estar dentro de un parque natural?

–Estar integrado en un parque natural es siempre importante. En nuestro caso, el 82% del parque natural de Redes está en Caso, es un bien de nuestro concejo, pero después tenemos las trabas a la ganadería en extensivo y hacer desbroces en el monte es un lío. Sí hicimos avances con la consejería de Medio Rural, sobre todo en desbroces y quemas controladas, pero hay un retraso en tiempo y años. Aunque al final tengo que admitir que sí ha sido bueno que el concejo se integrase en el parque natural de Redes, porque es algo que a mayores nos tiene que dar ganancia.

–El año que viene van a retirar las torres de alta tensión de Lada-Velilla.

–Ya, cerramos la térmica de Lada y tenemos un tendido eléctrico que al parecer no molesta o no nos hace daño a la vista, pero sí molesta que un paisano saque un tractor de estiércol y lo tire en un prado. Con estupideces de esta índole se demuestra que no sabemos dónde estamos, pero no voy a hablar de nadie, yo soy un alcalde de pueblo que no pretendo saber más que los demás.

–¿Cree que finalmente se echará por tierra el proyecto para hacer un nuevo embalse en Caleao?

–Bueno, la postura actual es que se desestimaba el proyecto. La mía es la misma que la de los vecinos, de negativa total, ya estuvo bien porque llegó el momento en que sí, el agua es de todos, pues si es así, a Caso le debería tocar algo y la verdad es que tenemos muy pocas compensaciones por el uso del agua. Estas cosas me causan tristeza porque estamos regalando las riquezas del territorio y no precisamente a los que cuidan porque esto sea una reserva natural y de agua. La verdad que no veo un pantano nuevo en Caso, si pudiéramos quitábamos el que tenemos, porque no se puede olvidar que a consecuencia de la creación de Tanes el concejo perdió unos 200 puestos de trabajo que no se compensaron nunca. Lo único que movilizó fue el abandono del territorio por parte de vecinos que ahora están trabajando fuera, cada uno en lo que pudo.

–Aun así, ¿ha espacio para la esperanza?

–Cómo no la voy a tener, creo que de alguna manera tenemos que llegar a entendernos todos, los que sacan beneficio con los que tenemos trabas, los que pueden seguir vendiendo kilovatios al precio que quieran y los que tenemos que sufrir que tenemos un pantano delante de nuestros pueblos que no teníamos que tener, porque nacimos sin pantano, y no se hizo para beneficiar a los vecinos, sino a otros. Pero sí, tengo esperanza de que finalmente haya un entendimiento y salgamos todos beneficiados.