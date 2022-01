Las fusiones municipales en Extremadura retoman el debate: El Ayuntamiento único del Nalón vuelve a la actualidad

El debate sobre la fusión de los cinco concejos de la comarca del Nalón se reactiva pese a no haber registrado avances significativos en los últimos años. Mientras, en Extremadura, avanza el proyecto para unir los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena y configurar la tercera ciudad más grande de la comunidad autónoma, superando los 63.000 habitantes. Un censo que no llega al que suman Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso, concejos en los que, según los últimos datos hechos públicos, residen 69.372 vecinos. Se convertiría en el cuarto municipio de la región en número de habitantes. Los sindicatos UGT y CC OO defienden que el Valle tiene que encaminarse hacia el Ayuntamiento único, una propuesta que no es nueva y en la que se avanza en otros lugares.

Ya en el año 1996 en una jornada organizada por la unión comarcal de CC OO “se llegó a la conclusión de que el futuro pasaba por un Ayuntamiento único”, indicó Esther Barbón, secretaria general del sindicato en el Valle. En aquella ocasión se reunió a políticos, representantes sindicales y expertos universitarios. Se repitió el encuentro en 2011, con “la misma conclusión y la sensación de que se habían perdido 15 años”, comentó para añadir a continuación que “ahora, diez años después, estamos igual”. El secretario general de UGT en la comarca del Nalón, Ángel García, que también es favorable a que se aborde un estudio minucioso, señaló que la fórmula podría ser la de un solo Ayuntamiento o bien dos, con “Langreo y San Martín del Rey Aurelio por un lado y Laviana, Sobrescobio y Caso por otro”. La fusión de los cinco municipios, defiende Esther Barbón, “mejorará la planificación territorial y acabará con las ocurrencias electorales y los localismos exacerbados”. Repercutiría, apuntó, en “una mejora de los servicios en general”. Supondría “un aumento de ingresos y se incrementaría el peso político y social además de reducirse los gastos al contar con servicios mancomunados”. La comarca se encuentra, remarcó la secretaria general de CC OO del Nalón, “en la misma situación que en 1996, con los ayuntamientos compitiendo por infraestructuras o equipamientos, con una rivalidad absurda”. Ese ahorro económico que se lograría con el Ayuntamiento único se podría destinar, aseguró, “al área social y para fomentar las políticas activas de empleo”. La fusión de los concejos del valle del Nalón, aclara Esther Barbón, “no significa que las Casas Consistoriales ni el empleo público tengan que desaparecer”. “Tampoco los servicios de cercanías”, remarcó, indicando que actualmente algunos están duplicados en los Ayuntamientos y la Mancomunidad Valle del Nalón. Este organismo comarcal, considera la secretaria de CC OO en el Nalón, “no funciona porque ninguno de los cinco alcaldes apuesta por él, pero podría ser la base para llegar al Ayuntamiento único”. Para el secretario general de la unión comarcal de UGT, la fusión “traería beneficios”. Entre ellos cita la disminución de los gastos, la eliminación de la duplicidad de servicios y el “incremento del presupuesto”. También, dijo Ángel García, “repercutiría en las convocatorias de subvenciones a nivel europeo” a las que se podría optar e incluso en los planes locales de empleo. Resaltó que es “difícil salvar el localismo” pero que se tiene que estudiar detenidamente esta opción del Ayuntamiento único o bien dos Consistorios, con Langreo y San Martín por un lado y el alto Nalón por otro. Un proyecto que “no conllevaría prescindir de los empleados actuales”. El geógrafo y exalcalde de Langreo Aladino Fernández planteó en 1985 la idea de la Ciudad Lineal. Desde entonces en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años se ha reavivado el debate sobre la fusión de los cinco concejos del Valle. La unificación en Galicia de Oza dos Ríos y Cesuras, en 2013, llevó al primer plano el proyecto del Ayuntamiento único en la comarca del Nalón. Vuelve ahora, cuando están en el mismo camino que los dos municipios coruñeses Don Benito y Villanueva de la Serena. La iniciativa fue presentada por sus alcaldes y el próximo mes serán los vecinos los que se pronuncien en una consulta popular.