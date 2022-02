Arranca en Asturias la segunda vuelta de la vacunación infantil: "Ahora podemos jugar y estar más tranquilos"

“Ya tenía gana de vacunarme la segunda vez”. Sin ningún miedo y con ganas de ir a jugar y a entrenar a baloncesto, Eduardo Montañés, salía del hospital Vital Álvarez Buylla tras recibir el segundo pinchazo de la vacuna contra el coronavirus. Eduardo fue uno de los más de 250 críos de entre 5 y 11 años que estaban convocados en esta primera jornada de la segunda dosis en el área sanitaria de Mieres. “Como la última vez no me dolió, pues ahora venía sin miedo”, explicaba el pequeño. Su madre, Ana Isabel Menéndez, explicaba que “queríamos que se vacunaran ya, tendrán más protección y todos estaremos más tranquilos”.

Asanti y Aisa Pérez, dos gemelas de Ujo de 11 años, también salían sonrientes del centro sanitario. “No nos hicieron ningún daño, y ahora ya podemos jugar y estar más tranquilos con los amigos”, explicaban, ante la mirada de su madre Verónica Veliar. “Ya teníamos ganas de la segunda vacuna, por suerte no hemos tenido a nadie cercano que haya tenido el virus, pero así estamos todos más protegidos”, señalaba.

No todos tenían tantas ganas de pasar por el pinchazo. La mierense Sara Fernández reconocía que aunque “me mancaron más en la primera vacuna, y en esta muy poco”, lo que no tenía era ninguna intención de ponerla: “no tenía ganes de venir, y ojalá que no haya una tercera”. Eso sí, está bien concienciada con la necesidad de estar vacunados: “Ganas no hay, pero si la hay que poner, la pondremos”, decía la joven Sara. A su lado, su padre, Jorge Fernández. “Tengo ganas de quitar todo esto de en medio. Nos podemos contagiar todos, pero con la vacuna un poco más leve será”, explicaba. Además, también pensaba en los mayores: “Aunque no convivimos con ellos, sí que pasan mucho tiempo juntos, son personas de riesgo, y hay que tener cuidado”, finalizaba Fernández.

La responsable de vacunación del área VII, Clara González, explicó que esta es la segunda dosis de las vacunas infantiles, cuya inoculación comenzó hace 8 semanas. Más de 2000 niños de entre 5 y 11 años están llamados para recibir este segundo pinchazo en el área del Caudal, empezando por los mayores. Más de 250 han pasado ya por el hospital Álvarez Buylla de Mieres. González explicó que “apenas ha habido un tres por ciento de negacionistas” en la primera dosis, además de “algo más de centenar y medio de críos que no pudieron vacunarse al haber pasado el covid o estar confinados en ese momento, aunque se les ha ido llamando para poner la vacuna”. “Ha habido una muy buena respuesta por parte de todos”, señalaba la responsable de vacunación del área sanitaria VII, que calculó que para finales de marzo estarían ya todos los menores de esa franja de edad vacunados.

Por su parte, la directora de Cuidados y Enfermería del área del Caudal, Ana Gemma García, explicó que “los niños fueron llamados personalmente y no a través de una máquina, por lo que todo era más cercano”. Sobre las reacciones de los niños al vacunarse, García explicó que, en líneas generales, los pequeños no ponen demasiados problemas, aunque siempre hay excepciones: “lo normal es que vengan ya preparados, pero hay de todo. Normalmente todo va bien, pero hay peques que lo pasan peor, que los tuvimos que sujetar para vacunarlos”. Aunque siempre hay algún detalle: “hoy tenemos tiritas infantiles, y hemos tenido en otras jornadas a los personajes de la Patrulla Canina”, afirmó García. La responsable de Enfermería del área agregó que “lo importante de la vacunación es que los pequeños no se contagien, pero si lo hacen, que no tengan síntomas y que no contagien a los mayores”.

En el resto de áreas sanitarias también están poniendo el brazo por segunda vez los más pequeños. Según los últimos datos publicados por el Principado, serán unos 80000 los pequeños que tendrán que recibir la dosis en esta segunda vuelta.