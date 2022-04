Gregorio Lora presenta su candidatura a la secretaría general del PSOE langreano

La Agrupación Socialista de Langreo tendrá nuevo secretario general la próxima semana tras la celebración de la asamblea de renovación de los órganos, que tendrá lugar los días 7 y 8. De momento, la única candidatura que ha trascendido –el plazo acaba el próximo miércoles– es la de Gregorio Lora, que forma parte de la actual ejecutiva liderada por Toni Ríos. Este último, como señaló Lora en la presentación de su candidatura, “no optará a la reelección por decisión propia”. Ríos se abstuvo ayer de hacer declaraciones, a la espera de hablar con la militancia socialista para explicar sus razones.

Gregorio Lora lleva ligado a la agrupación langreana desde 2001 y con responsabilidades orgánicas desde 2012. Con María Fernández como secretaria general de la agrupación, Lora ejerció como secretario de Organización. Un cargo que repitió con la llegada de Toni Ríos a la secretaría general en 2017 y que mantiene en la actualidad, hasta que se celebre la asamblea de renovación de los órganos de la próxima semana.

Lora aseguró ayer que decidió “dar este paso adelante y presentar mi candidatura tras conocer que Toni Ríos no se iba a presentar a la reelección y tras las peticiones y muestras de apoyo de muchos compañeros”. Su intención es presentar “un proyecto de futuro que siga generando ilusión en Langreo y permita mantener y aumentar la confianza que los vecinos de Langreo depositaron en los socialistas en las elecciones de 2019”. También pretende que el PSOE “siga siendo la fuerza política mayoritaria en nuestro concejo, en Asturias y en España”.

Tal y como explicó, “contaré con un proyecto de continuación pero con la intención de mejorar los resultados que obtuvimos durante las últimas elecciones municipales de cara a los comicios del próximo año”. Aseguró que, “después de salir de la pandemia, tenemos que estar con la gente, con los vecinos y con el equipo de gobierno para sacar el municipio de esta tristeza que tenemos entre el declive y la crisis sanitaria”.

Asimismo, está muy próxima la celebración del 125 aniversario de la Agrupación Socialista de Langreo, que tendrá lugar el 7 de octubre. “Tenemos que ponernos ya a planificar cómo vamos a organizar las celebraciones”. Y en un año, “la vorágine” de las elecciones municipales, dos aspectos destacados dentro de las responsabilidades que tiene la agrupación.

Actualmente, la candidatura de Gregorio Lora a la secretaría general de la Agrupación Socialista de Langreo es la única que se ha presentado. Si bien eso no quiere decir que no puedan llegar otros candidatos, ya que el plazo para presentar las candidaturas termina el miércoles. Lora quiso dar a conocer ya su candidatura “porque no quiero que los militantes se enteren en el último momento, sino que conozcan ya que opto a la secretaría general de la agrupación y que espero contar con su apoyo en la asamblea de renovación de los órganos”.

Asamblea

La citada asamblea tendrá lugar los días 7 y 8. En la primera jornada, como explicó Lora, se abordarán temas internos, mientras que la votación de la nueva ejecutiva tendrá lugar en la tarde del día 8, entre las cuatro y las ocho de la tarde. En 2017, la candidatura de Toni Ríos fue la única que se presentó a la asamblea de renovación de cargos y obtuvo el respaldo del 82,7% de los militantes que acudieron a votar, mientras que el resto votaron en blanco. De un censo entonces de 540 militantes, la asamblea congresual celebrada ese año en las Escuelas Dorado registró 185 votos, un 34,25% de la militancia. Ríos sustituyó a María Fernández que llevaba cinco años en el cargo. Fernández no se presentó a la reelección tras haber accedido a la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana.