El PP de Laviana exigió ayer al gobierno local que tome medidas ante lo ocurrido en el concejo el pasado domingo, cuando las fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios bajos, garajes y locales comerciales. “No debe quedarse en una mera anécdota sino que es preciso que sea analizada y se tomen cartas en el asunto. Proviene de una dejadez en los servicios que venimos sufriendo estos años, con sumideros y arquetas sucias, pero sobre todo cunetas e imbornales en la zona rural totalmente bloqueados y sin limpiar desde hace años que provocaron sumar restos de todo tipo al propio chaparrón”, aseguraron desde el PP.

“Todo esto es aún más preocupante” –prosiguieron desde el PP– “viendo lo sucedido en las zonas de intervención del plan de Arcadia, sobre todo en las Calles Libertad y Pelayo en las que no se recordaba situación similar. No se entiende que una obra con tan alto coste que venia a modernizar y mejorar esas zonas se haya quedado en un mero maquillaje estético. Esperamos que los responsables estén tomando debida nota y se revisen y deriven las posibles causas y responsabilidades, no vayamos a tener los vecinos que acabar haciéndonos cargo del coste de reparar algo que acaba de ejecutarse”.