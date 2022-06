San Xuan estalla en Mieres: el "barrenazu" dio inicio a diez días de fiestas

Doce de la mañana en punto. El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, acompañado por varios de sus concejales, se coloca ante la puerta del Ayuntamiento. Un operario le entrega un dispositivo y sin pensarlo demasiado, el regidor aprieta el botón. Un estruendo, el “barrenazu”, anuncia el inicio de las fiestas de San Xuan en Mieres. El acto tenía ayer un tinte especial después de dos años de pandemia en los que las cosas no fueron como deberían. Así explotó la fiesta que se prolongará durante diez días. Una jornada festiva cuyo acto más destacado sin duda fue el pregón de la exdirectora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Cámara, una forma de rendir homenaje a esta mujer que ha estado al frente del campus de Mieres casi la mitad de su existencia, ahora que celebra su vigésimo aniversario.

En su pregón, Cámara rememoró su primer día de trabajo en la antigua Escuela de Ingeniería Técnica de Mieres hace dos décadas. “Alguien me preguntó, ¿yes de Mieres? Mi cara debió ser de tal estupefacción que un compañero rápidamente salió en mi ayuda para explicarme el interés que mostraba el interlocutor en saber si mis raíces se anclaba en esta villa”. La pregonera llegó a Asturias desde Madrid “sin billete de vuelta; Asturias me ofrecía una oportunidad laboral extraordinaria, la Universidad ponía en marcha una nueva titulación, Ingeniería Técnica Forestal en un nuevo campus que arrastraba mucha historia, una historia minera que aún desconocía pero que poco a poco me fue cautivando”.

De hecho, como apuntó, hace unos años tuvo la oportunidad de “visitar las entrañas de la tierra, bajando al pozo Sotón. No puedo expresar con palabras lo que sentí en este viaje al corazón de las Cuencas”. Un recorrido de cuatro horas “con poca tira que dar, pero suficiente para entender de golpe la historia reciente de Asturias que parece, a veces, olvidarse con demasiada rapidez”.

Destacado papel tuvo en su intervención el campus de Mieres. “Fue en 2012 cuando accedí a la dirección de la Escuela Politécnica de Mieres, la escuela de las Cuencas, uno de los símbolos más recientes de la lucha minera, una apuesta de la mina por su tierra, por el conocimiento, por el desarrollo, una puerta al mundo, sin duda, la mejor apuesta”. Dio cuenta de que en esta escuela, que cumplirá 170 años de historia en 2025, “se imparten los estudios más antiguos en Asturias sobre la profesión minera”. Y su evolución a lo largo de los años “ha configurado uno de los centros más diversos y emblemáticos de la Universidad de Oviedo por lo que representa para toda la sociedad asturiana”. No se olvidó de su antecesor en el cargo, Antonio Bernardo, “que protagonizó el otro casi 50% de esta historia” en el campus de Mieres.

Tampoco obvió la polémica por el traslado de la escuela de minas de Oviedo a Mieres. “Una cuestión sobre la que me he manifestado sin ambages durante todos estos años, y al margen de localismos, creo que la verdadera apuesta por la calidad en un ámbito del conocimiento en el que la Universidad de Oviedo está en los más altos estándares de excelencia internacional, no me cabe duda de que celebraremos todos juntos, Mieres y Oviedo, este éxito en futuros aniversarios”. Cámara dejó claro que, aunque ya no esté al frente de la Politécnica, “mi vida profesional sigue y seguirá ligada al campus de Mieres, investigando la manera de devolver a esta tierra lo que regaló, buscando nuevas formas de energía, de gestión de sus bosques y praderías para convertirlos en auténticos sumideros de carbono, para generar riqueza fomentando la actividad del sector forestal”.

Para terminar, la pregonera se refirió a los mierenses, “formáis ya parte de mi vida personal, esa con la que me llaman cuando me preguntan ¿qué quieres vida?, esa vida con la que disfruto de la sidra y la fabada, con la que bajé a la mina y con la que camino los montes de Asturias, la vida que está llena de amigos de Mieres y buenos recuerdos como el que guardaré de este hermoso día”. Incluso se atrevió con unas palabras en asturiano y finalizó con el tradicional “¡Viva San Xuan y viva Mieres!”

Además del pregón, las fiestas de San Xuan contaron ayer con la celebración del XXXV Concurso de escanciadores, que se celebró en la plaza de Requejo. También hubo música con los conciertos “La mina canta unida” y 33600, estos últimos en La Pasera. También hubo folclore local con los desfiles de los grupos de música y baile “L’Artusu”, la Banda de Gaitas Villa de Mieres y el grupo “Prau Llerón”.

Por la noche, estaba prevista más música. Primero en el parque Jovellanos con música de orquesta con Iván “Melón” Lewis y “The Cuban Swing and Express”. Y más tarde en el pozo Barredo con “Los Chicos del Maíz”.