Cierra temporalmente la tenencia de Alcaldía de Moreda

El concejal no adscrito Juan Antonio del Peño exigió ayer la urgente reapertura de la tenencia de Alcaldía de Moreda. Las dependencias municipales permanecen fuera de servicio debido a una temporal falta de personal , lo que impide poder registrar documentación. "No es la primera vez que ocurre durante el actual mandato del gobierno socialista, ya que se ha cerrado en más ocasiones este departamento". Del Peño advierte que son muchas las molestias que este cierre genera a los vecinos de la zona baja del concejo, que se ven obligados a trasladarse hasta Cabañaquinta para hacer gestiones que podría tramitar desde Moreda. "El personal de servicios sociales se niega a recoger documentación y a tramitar documentos que no son de su incumbencia, y para esa gestión hay una auxiliar administrativa que a día de hoy está de vacaciones".