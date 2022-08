La piscina Manuel Llaneza de Mieres pone hoy fin a tres décadas de historia

La piscina del club deportivo Manuel Llaneza, en Mieres, se vaciará hoy de forma definitiva. Este 31 de agostó es el último día que funcionarán las instalaciones que abrieron por primera vez sus puertas en 1950 y que fueron refundadas en 1988.

La sangría de socios, la pandemia del coronavirus y la crisis económica han puesto fin a parte de la historia deportiva de Mieres y por tanto de Asturias.

El pasado mes de julio la directiva del club presentó un preconcurso voluntario de acreedores al no poder hacer frente a los gastos derivados del funcionamiento de la instalación y el pago de las nóminas de sus diez trabajadores. Se lanzó una campaña para captar socios pero la situación económica no es la mejor y finalmente la piscina cerrará hoy sus puertas y mañana ya no abrirá.

Los responsables del equipo de natación del club Manuel Llaneza quieren refundar el equipo y para ello han mantenido encuentros con el Ayuntamiento. La idea es que los chavales puedan seguir entrenando y una de las posibilidades es la piscina municipal de Vega de Arriba. Ayuntamiento y promotores del equipo negocian las distintas posibilidades.