Los comerciantes reclaman "explorar" la implantación de la zona azul en Langreo

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de "explorar" la implantación de la zona azul en los principales ejes comerciales de Langreo para dinamizar la rotación de vehículos y las compras. La entidad entiende que la zonas de estacionamiento, principalmente en La Felguera, están "saturadas", una situación que se verá agravada por el plan de peatonalizaciones en macha, que supondrá la pérdida de ochenta plazas de aparcamiento.

Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan, aplaudió ese programa de peatonalizaciones porque "suponen calidad de vida y que la ciudad sea más agradable". "Creo que es algo bueno para los hosteleros, porque tienen más espacio para las terrazas, pero también es positivo para los comerciantes y los vecinos", indicó. La desventaja, sin embargo, es la supresión de plazas de estacionamiento.

"Está claro que hay una saturación de coches por las calles, sobre todo en La Felguera. Y espacios como el aparcamiento que hay junto a la plaza de abastos, pensando en principio para los clientes de las tiendas, están ocupados por coches durante toda la semana, sin que apenas haya rotación".

Para subsanar esta carencia, Tamargo plantea aprovechar para el estacionamiento solares en desuso, "como el existente detrás del edificio de La Salle. El Ayuntamiento debería llegar a un acuerdo con Duro Felguera para utilizar este espacio", indicó. También propone emplear "otros solares que hay en el entorno de la carretera general, con edificios en estado ruinoso".

Sin embargo, va más allá y también aboga por "dar una vuelta de tuerca" y "abrir el melón de la zona azul". "Esta claro que en otros sitios está siendo beneficioso para el comercio. Lo que pedimos es que se estudie, para ver objetivamente las ventajas y desventajas que puede tener. Y analizar qué modelo puede ser aplicable, como la zona azul gratuita, por poner un ejemplo".

No es primera vez que se plantea esta posibilidad. Acoivan ya lo propuso en la primavera de 2019, aunque se la iniciativa se enfrió tras la llegada al gobierno local del PSOE, que señaló entonces que no se barajaba implantar a corto plazo la zona azul en Langreo. Acoivan había planteado la idea a la que se sumó la Junta de Hostelería Local. El gobierno local de IU y Somos había aceptado entonces negociar la implantación de la zona azul, siempre y cuando no supusiera un gasto para los vecinos. Para ello, se planteó utilizar una aplicación para los teléfonos móviles para controlar los tiempos de estacionamiento, con supervisión de los agentes de la Policía Local.

Esa aplicación móvil evitaría la necesidad de colocar parquímetros y contratar a controladores, o bien derivar la gestión a una empresa externa, con lo que no significaría coste alguno para las arcas municipales, salvo el importe de la propia aplicación. También podría ser necesario revisar la ordenanza municipal para adaptarla.

Los colectivos de comerciantes y hosteleros respaldaron la idea planteada por el anterior gobierno local, que encontró la oposición de un grupo de empresarios del sector de La Felguera. Estos hosteleros y comerciantes denunciaron que no se les consultó y esgrimieron que la medida repercutiría negativamente sobre sus empleados, muchos de los cuales son de fuera de Langreo y acuden cada día en coche a su trabajo.

La llegada de la pandemia motivó que Acoivan renunciara temporalmente a la medida, que no veía necesaria en ese momento, como consecuencia del aumento de las zonas de estacionamiento en solares en desuso y debido al descenso de la actividad comercial y hostelera, derivada de la crisis por la pandemia.