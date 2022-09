El gobierno de Langreo deja en manos de los técnicos la posible zona azul gratuita

La implantación de la zona azul gratuita que demandan desde la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) dependerá del plan de movilidad sostenible que están redactando los técnicos municipales de Langreo. Así lo destacó ayer la alcaldesa, Carmen Arbesú, quien no se posicionó ni a favor ni en contra de la medida: serán los técnicos que elaboran el plan quienes vean qué opción es la más favorable. Y es que se trata de una medida polémica, que no siempre ha contado con el respaldo de todos los comerciantes del concejo a pesar de que está pensada para dinamizar la rotación de vehículos y las compras.

La zona azul lleva varios años implantada en el vecino concejo de Mieres, aunque se diferencia de la de Oviedo, Gijón y Avilés, se trata de un servicio gratuito. Eso sí, los coches aparcados no pueden exceder de las dos horas en el mismo lugar o se exponen a una multa por parte de la Policía Local. Y de hecho fue algo así lo que planteó el anterior gobierno local de IU y Somos, que se había abierto a negociar la implantación de la zona azul, siempre y cuando no supusiera un gasto para los vecinos. Para ello, se planteó utilizar una aplicación para los teléfonos móviles para controlar los tiempos de estacionamiento, con supervisión de los agentes de la Policía Local. Esto evitaría la colocación de parquímetros y contratara a controladores, lo que no hubiera significado coste alguno para las arcas municipales, más allá del de la propia aplicación móvil.

La propuesta contó con un amplio respaldo de los colectivos de comerciantes y hosteleros, pero encontró la oposición de un grupo de empresarios del sector de La Felguera. Con la llegada del actual gobierno local del PSOE, la propuesta se enfrió al señalar estos que no se barajaba implantar a corto plazo la zona azul en Langreo. Ahora, con el plan de peatonalizaciones que supondrá la desaparición de ochenta plazas de aparcamiento en el concejo, desde Acoivan consideran necesario que, al menos, "se explore" la idea. La Alcaldesa vincula la decisión a los informes técnicos en el plan de movilidad.

Propuesta

La propuesta de evaluar la zona azul no es la única medida que plantean desde Acoivan para desatascar el problema de estacionamiento que existe en el concejo. También se plantea aprovechar solares en desuso o algunos que cuentan con edificios en estado ruinoso. Una iniciativa que ya ha abordado el gobierno local en otros puntos del concejo, pero que tampoco se ha querido que fuese una constante, ya que la idea era también utilizar esos solares en desuso para otras cosas que sirviesen para el disfrute de los propios vecinos. Así las cosas, parece que todavía habrá que esperar un poco para conocer si la implantación de la zona azul en Langreo se convierte en una realidad o, como ha pasado en otras ocasiones, acaba olvidada en un cajón.