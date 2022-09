Denuncian la venta de décimos manipulados de la lotería de Navidad en Langreo

La responsable de una administración de Langreo alertó ayer de una presunta estafa que se esta produciendo con en la venta de décimos para el sorteo del próximo 22 de diciembre, correspondiente a la lotería de Navidad. En concreto, explicó que un hombre estaba vendiendo décimos de años anteriores con la fecha manipulada, para que parezcan de este año.

Así lo indicó Elsa Junquera responsable de la administración de loterías número uno de La Felguera. "Me avisó una comerciante de La Pomar y me dijo que había un hombre que se hacía pasar por familiar mío vendiendo décimos con el sello de mi administración y que tenían la fecha manipulada. Me pasó una foto y comprobé que era un décimo de 2009 en el que habían cambiado la fecha de forma algo tosca. También me dijo que lo había denunciado ante la Policía".

Junquera se puso en contacto con los comerciantes de su entorno y con otros loteros de la zona para informarles de lo que estaba ocurriendo. "A ella le vendió un décimo, pero me comentó que ese hombre tenía más. Por eso quise avisar a la gente", expresó esta lotera langreana, que también instó a fijarse en los décimos que no procedan de una persona de confianza: "La fecha de sorteo también viene en la esquina superior derecha y en la parte inferior del décimo".