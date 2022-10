Mieres se mueve contra el cáncer

Mieres demostró una vez más su solidaridad. Más de 600 personas participaron ayer en las diferentes categorías de la Carrera Contra el Cáncer que se organizó en el casco urbano de la villa, en una prueba que se disputó también en otros puntos de Asturias. De hecho, bajo el lema "En marcha contra el cáncer", más de 6.000 asturianos se pusieron los playeros para mostrar su apoyo tanto a pacientes, como a familias, como a la investigación contra esta enfermedad.

En el casco urbano de Mieres, la cita arrancaba pasadas las once y media de la mañana, cuando los más pequeños comenzaban a correr en las diferentes categorías por edades, con un recorrido reducido. Pero antes de las pruebas, la plaza del Ayuntamiento era un hervidero de personas que querían mostrar su apoyo y solidaridad. Unos con el dorsal para la carrera o la marcha a pie y otros aportando en la cuestación que los voluntarios de la delegación de Mieres de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) estaban haciendo con la venta de lotería y de artículos como pañuelos, bolsas o pulseras. "Aunque no voy a correr porque tengo una lesión, no podía dejar de estar aquí con la familia y colaborando", señalaba el mierense José Luis Fernández.

Mientras se entregaban los últimos dorsales, los más pequeños de la casa, con sus camisetas verdes identificativas de la prueba, corrían entre los aplausos de un entregado público y el buen humor de dos miembros del grupo de payasos de hospital "Clowntigo", que quisieron estar también en la prueba aportando su granito de arena.

Con un poco de retraso por un pequeño problema logístico, los corredores de la prueba absoluta salieron disparados para cubrir el recorrido de algo más de cuatro kilómetros en una prueba en la que lo menos importante era la victoria. Gente de todas las edades, desde niños a abuelos, corrieron por las calles de Mieres para hacer visible su apoyo a la lucha contra la enfermedad. Y para terminar, como gran colofón, una marcha a pie en la que participaron decenas de personas, familias con carricoches, mascotas y que hizo si cabe más notable el apoyo de Mieres a la causa. Y todo ello bajo un sol que quiso contribuir a la jornada.

La presidenta de la delegación de Mieres de la AECC, Loli Olavarrieta, se mostraba agradecida "porque los mierenses, a pesar de la que está cayendo, han venido en masa a apoyarnos y eso significa una gran recaudación para investigar contra el cáncer". Olavarrieta, además, explicó que este no será el único acto que se haga este año, ya que Mieres también será la sede, el próximo 10 de noviembre, de la reunión anual de las presidentas de las delegaciones de la AECC en Asturias, un evento que se cerrará con una gran gala para tratar de recaudar más fondos para investigación.