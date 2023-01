El PP de Mieres denunció ayer el "abandono" en materia de recogida de residuos que "sufren" los vecinos. En concreto, criticaron que "la mayoría de los contenedores de pedales no funcionan y no se arreglan". "Se ha optado por la decisión de que los mierenses levanten unas tapas que no están destinadas para el fin de una apertura manual", afirmaron.

El grupo municipal llevará esta petición al próximo Pleno a través de una moción. La apertura manual de las tapas de los contenedores, señaló el portavoz, Fernando Hernández, "es incómoda, poco accesible para personas con dificultades de movilidad y, a todas cuentas, una solución chapucera". El PP echa la vista atrás y añade: "Cuando el gobierno de IU, aplicando su mayoría absoluta, decidió la supresión de la recogida de cubos por la de contenedores, se decidió apresuradamente, sin una previsión". Una solución, afirmaron, que "con el tiempo se ha demostrado que no da resultado". Durante los últimos cuatro años, según el portavoz del PP de Mieres, "no han querido hacer una renovación parcial, programada y estudiada para mejorar este servicio". "Esta falta de previsiones la pagamos los vecinos, soluciones a trompicones y salto de mata", reclamaron. "Los vecinos de Mieres se merecen no tener que hacer sobreesfuerzos o equilibrios para que una tapa abra y poder tirar la basura", concluyó ayer Hernández.