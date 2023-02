La Semana Blanca pega el estirón en las estaciones de esquí con "datos históricos"

Acercar a los estudiantes el mundo de la nieve y de los deportes de invierno. Con ese espíritu nació en Asturias el programa escolar de "Semana Blanca", una actividad que cada temporada lleva a Valgrande-Pajares y a Fuentes de Invierno a miles de chavales dispuestos a reforzar su afición a la nieve o bien a meterles el gusanillo por practicar esquí o snowboard. Y en este curso, el programa ha registrado un importante crecimiento. No solo de Asturias, sino también de Galicia y Castilla y León están llegando colegios a las instalaciones del Principado, lo que hace prever unos "datos históricos" durante la presente campaña. El pasado ejercicio se registraron a 4.864 escolares entre las dos estaciones. Este curso apunta a una cifra mucho mayor.

El caso de Valgrande-Pajares es "abrumador", en palabras del director de la escuela de esquí del complejo lenense, Pablo Vallinas. La construcción de la nueva telecabina ha llevado a la estación a otra dimensión, lo que ha dado un gran impulso al programa escolar. "Tenemos ahora una de las mejores zonas de debutantes de la Cordillera, y eso se ha notado mucho", explica Vallinas, que sin dar datos numéricos, si se atreve a estimar que este curso recibirán "a más del doble de participantes de Semana Blanca que lo habitual".

Para el director de la escuela de Pajares, la llegada de la telecabina "ha supuesto convertirnos en otra estación, y es el motivo fundamental del incremento de escolares". En este sentido, explica que "el 85% de los alumnos que vienen son debutantes, y el nuevo remonte es un vehículo seguro que les permite llegar a la zona alta de una manera rápida y confortable". Además, señala Pablo Vallinas, "la reubicación del antiguo telesilla del Brañillín como un remonte de debutantes nos permite afrontar la formación en la parte alta de la estación, garantizando más días de apertura y convirtiéndonos en una zona de referencia".

En la escuela de Valgrande-Pajares trabajan hasta 70 monitores los fines de semana, una cantidad que cae durante la semana a algo menos de la mitad. "Es muy oscilante según los colegios que vengan", explica Vallinas, para quien este año está siendo muy importante la promoción de la actividad de Semana Blanca en los centros educativos. "Hemos hecho una campaña muy personalizada, y está dando sus resultados", apunta.

Pero con todas las bondades de la campaña, y la recién estrenada telecabina, aún queda un hueco para la reivindicación. "Es importante que después de este primer paso que era fundamental, el nuevo remonte, no podemos olvidar que nos queda una segunda fase que se debe de aprobar y desarrollar en los próximos meses, y que es también un elemento esencial para conseguir el objetivo de convertir Pajares en un gran polo de generación de empleo, riqueza y actividad económica", finalizó Pablo Vallinas.

Mientras, en Aller, la sinuosa subida al puerto Braña (San Isidro) desemboca en otro paraíso para el esquiador: Fuentes de Invierno. Y también en el complejo allerano el programa escolar está funcionando mejor que nunca, con previsiones de cifras de récord. Armando Valdés es el director de la Escuela de Esquí y SnowBoard de Fuentes de Invierno y explica que "si se cumplen las previsiones vamos a tener un récord absoluto de colegios y alumnmos". Apunta el responsable de la escuela allerana que hasta el momento tienen reservas de más de 130 colegios de Asturias y Galicia, aunque más del 90 por ciento son del Principado. "Vamos a superar las cifras con holgura, está siendo un muy buen año, porque además de la nieve, una vez que cayó, el tiempo está acompañando". Para dar una visión de las cifras que se manejan, Valdés apunta a que en la última semana del mes de febrero tendrá una jornada con más de 600 alumnos sobre las pistas de Fuentes.

"Es un programa muy interesante porque es el semillero de los nuevos usuarios de las estaciones", indica el director de la escuela de Fuentes, que además corrobora con datos esta afirmación: "Vemos que en torno al 70 por ciento de los alumnos que hacen el programa de la Semana Blanca con sus colegios, luego vuelven con sus padres y se apuntan a cursillos". El escolar es "un programa que tenemos que mimar, apostar por él, y consolidar", señala Valdés, junto al que trabajan hasta 80 monitores los fines de semana, cifra que se reduce notablemente por semana, hasta los 25 profesores como máximo.

Pero al igual que en Pajares, en la estación allerana también tienen demandas. Especialmente una, que consideran fundamental: "Hay que construir de forma urgente una cafetería y unos aseos en la zona media". La razón que esgrimen tiene difícil debate, "la mayoría de la actividad de Fuentes de Invierno se da en la zona media, especialmente la que se hace con los colegios, y no puede ser que haya 400 chavales haciendo esquí y no tengan unos baños. Es algo que no pasa en ninguna estación del mundo", señala Armando Valdés. Y a la lista de debes, también suma la necesidad de ampliar espacios: "El éxito de la estación ha llevado a que todo se haya quedado pequeño, desde el aparcamiento a la cafetería, la escuela y el alquiler". Sin ir más lejos, este sábado el parking se tuvo que cerrar poco después de las once de la mañana porque no cabía ya ni un alfiler. Por último, Valdés también demanda una especial atención para la autocaravanas, "es un turismo pujante al que se debe de tener muy en cuenta".