"Se acabó el cuento de la buena pipa, nos jugamos mucho y hay que desbloquear los polígonos industriales porque es el último tren"

Aníbal Vázquez acaba de anunciar que optará por cuarta vez a la alcaldía de Mieres. El antiguo sindicalista y dirigente asociativo afronta el que sería su cuarto mandato tras lograr en cada cita electoral, desde 2011, mejorar los resultados de IU hasta obtener en 2019 un total de 15 ediles, sobre los 21 que integran la Corporación. Afirma que el trabajo que se venido realizando al frente del gobierno local “aún no está concluido”. Ya con la decisión tomada, analiza desde su despacho, del que no cambiado casi ni una silla de sitio en 12 años, los retos pendientes.

–¿Ha notado inquietud en IU ante su decisión?

La gente me preguntaba, claro. Pero había prisa. He respetado los tiempos electorales que maneja IU y ahora era el momento de anunciar la decisión

–¿Ha dudado?

Las cosas hay que pensárselas bien. Es un compromiso para otros cuatro años si así los mierenses lo consideran oportuno. La clave es que el reto me sigue pareciendo ilusionante. Hay que acabar el trabajo realizado. El municipio está en un momento de cambio y tenemos que conseguir proyectos importantes.

–Si sale reelegido serán 16 años como alcalde ¿No hay desgaste?

–Se ha hecho mucho trabajo, pero en estos momentos nos jugamos mucho. En varios sentidos el concejo, como el resto de la comarca, debe coger lo que parece un último tren. Tenemos que aprovechar ese momento. Por eso quiero seguir, porque estamos en un momento clave para el futuro del concejo y no me gusta dejar las cosas a medias. Siempre hay desgastes, pero sigo teniendo ganas de afrontar los restos. Y lo más importante es que la gente tendrá la última palabra.

-¿Seguirá con el mismo equipo?

-Habrá incorporaciones que pensamos que aportarán mucho. Estamos trabajando en ello. Pero el grueso del actual gobierno estará en la lista. Aún tenemos alguna cosa que cerrar.

"El centro de innovación en material primas y minería verde de Figaredo es clave para el concejo y no puede posponerse más tiempo"

-Entiendo que está satisfecho con el trabajo realizado estos años…

-Mieres tiene un gobierno fuerte, solvente y riguroso que tiene un proyecto de futuro para este concejo. Hemos trabajado mucho para conseguir algunos objetivos. Ahora bien, soy un alcalde que vive permanente en la insatisfacción, ya que nunca sientes que has logrado todo lo que te proponías, pero no se puede negar que se han hecho cosas.

-¿Qué destacaría?

-Podría intentar resumirlo en tres ejes. Por un lado hemos logrado recuperar las inversiones tras conseguir sanear las arcas del Ayuntamiento. También hemos avanzado notablemente en la reorganización de los servicios municipales y, personalmente, destaco la lucha contra la desigualdad a través de programas de protección destinados a las familias que peor lo están pasando. Me gustaría recordar que somos el único ayuntamiento asturiano que ha recibido el sello de excelencia social.

-Durante sus primeros dos mandatos apenas se pudieron realizar inversiones debido a la precariedad económica municipal. ¿Se ha dejado atrás definitivamente esa carencia?

-En estos momentos hay más de 20 millones de euros asignados a diferentes actuaciones en el concejo. Se trata de una cifra muy importante y que no ha sido sencillo conseguir. Hemos logrado proyectos importantes, como el parque de la Mayacina o el millón de euros destinado a mejoras en colegios públicos. Durante la pandemia fuimos uno de los ayuntamientos que más recursos movilizamos para ayudar a comerciantes, hosteleros y autónomas, con 1,6 millones en ayudas. La empresa municipal de transportes tiene hoy en día la flota más moderna de los últimos 30 años y hemos creado 700 aparcamientos en el eje urbano. Tampoco hay que olvidar que hemos desplegado una política cultural con hitos como el desarrollo del pozo Santa Bárbara como centro artístico.

-¿Cómo casa esa fuerza inversora con las críticas al resto de administraciones por la falta de inversiones en Mieres?

-Es cierto que nos hemos quejado, pero con razones de peso. No somos unas plañideras que nos ponemos a llorar para dar pena. Llevamos tres lustros esperando por el desarrollo del pozo Figaredo como parque industrial tecnológico y llevamos años reclamando proyectos para la construcción de pisos de alquiler para jóvenes. De los pisos tutelados para mayores de Turón nada se sabe y aún no contamos con el cuartel de la Guardia Civil que debería haberse construido en 2009. No voy a seguir porque la lista de incumplimientos es interminable. Insisto, no nos quejamos por gusto y estaríamos encantados de poder agradecer todos los días al resto de administraciones su compromiso con Mieres, pero la realidad es la que es y además es tozuda. Mire, hace once años que el Principado no construye una vivienda en el concejo. Son datos.

"Tengo confianza en el nuevo rector y tras el golpe por la pérdida del grado de Deportes se avanza en la buena dirección"

-El movimiento vecinal y el PP critican la alta presión fiscal que padece el concejo, con el aumento del IBI, por ejemplo. ¿Cómo valora estas quejas?

-Llevamos nueve años congelando impuestos y ofreciendo importantes bonificaciones para las familias que tienen menos recursos. Solo en ayuda a domicilio el ahorro de las familias con menos recursos supera los 800.000 euros. Los impuestos son necesarios, pero no es cierto que en Mieres se pague más que en otros municipios.

-¿Hace autocrítica?

-Insisto en que soy un alcalde que, por mucho que se haga, vive en la permanente insatisfacción. No podemos caer en la autocomplacencia. Queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, tenemos inversiones pendientes en muchos pueblos, proyectos que aún no hemos podido impulsar. Y sabemos que hay muchas familias que lo están pasando mal, incluidos comerciantes, hosteleros y autónomos que sudan tinta cada día para poder llegar a final de mes y seguir con sus empresas abiertas.

-Como político de izquierdas, ¿Cómo explica la privatización del servicio de limpieza?

-Durante los últimos años la legislación estatal nos ha impedido renovar nuestras plantillas de trabajadores, algo que ahora hemos retomado con fuerza a través de ofertas públicas de empleo. Mejorar la limpieza era una obligación y hemos apostado por la única alternativa viable. También se ha potenciado todo lo relacionado con la jardinería. Los vecinos que se dirigen a mi están contentos. Basta dar un paseo por Vega de Arriba para darse cuenta de la mejora. Los vecinos de Mieres se merecen tener los mejores servicios posibles después de los esfuerzos que hemos hecho todos durante muchos años para evitar la quiebra del Ayuntamiento.

-Hablemos de futuro. ¿Qué proyectos son prioritarios para usted?

-Ya hemos hablado del centro de innovación en material primas y minería verde que debe desarrollarse en el pozo Figaredo. Se trata de una actuación clave para el concejo que no puede posponerse por más tiempo. Es un proyecto que va de la mano con el aprovechamientos de los recursos que genera el campus de Barredo y que debe activar un marco de innovación que debe asumir protagonismo.

-Ya que cita al campus. ¿Hasta qué punto es profunda la herida abierta por la pérdida del grado de Deportes?

-Ha sido un golpe duro y además muy injusto. Se trata de unos estudios que nosotros no pedimos, que se nos ofrecieron. Mucha gente ha quedado retratada, pero hay que seguir adelante. Tengo confianza en el nuevo rector (Ignacio Villaverde ). Percibo que hay interés por potenciar el campus local. La Universidad debe jugar un papel relevando en el futuro de Mieres y en estos momentos parece que se avanza en la dirección correcta.

-Reicastro, Figaredo, la Cuadriella… ¿Demasiados polígonos vacíos?

-Sin duda. Hay que poner final al cuento de la buena pipa con los polígonos industriales. Hay que desbloquear la ocupación de estos terrenos y lograr captar inversiones. Los polígonos no pueden estar vacíos y bloqueados. Hay que llenarlos. En este sentido también tenemos que conseguir más ayudas y apoyo para las pequeñas empresas. Tenemos que ser ágiles para captar inversiones y servicios. Invertir en el concejo no puede ser una prueba de obstáculos.

-¿Le preocupa más el efecto del envejecimiento de la población o las dificultades para captar a familias jóvenes que quieran asentarse en el municipio?

-Son dos problemas que hay que abordar. Para afrontar el envejecimiento hay que reforzar la sanidad y la dependencia, necesitamos más medios de atención y reducir las listas de espera. Tenemos que aumentar las plazas en centros de día y residencias, fortalecer la red de centros sociales y replantearnos el servicio de ayuda a domicilio porque no vale con reducirlo a ciertas horas de atención a la semana. Aquí toca replantearse por completo este programa para dar la atención que realmente se necesita y, al mismo tiempo, poder generar empleo y actividad económica . En lo referente a lograr atraer a gente joven, para nosotros es esencial lograr generar una bolsa atractiva de pisos de alquiler. Esa debe ser una prioridad.

¿Puede explicar alguna actuación concreta?

-Tenemos paralizado el ensanche urbano de Oñón. Lo que pedimos es que el Principado aborde un proyecto residencial ligado al alquiler.