“En Mieres se vivieron acontecimientos verdaderamente importantes que merece la pena recordar”

María Luisa Prada Sarasúa acaba de publicar su nueva novela, que lleva por título “La luz del alba” (editorial KRK). Se trata del undécimo libro que firma la escritora mierense desde que en el año 2004 iniciara su carrera literaria. En su nueva obra alumbra una sorprendente historia que comienza en Mieres durante una noche de San Juan. La narración viaja hasta principios del siglo XX y finaliza a comienzos de la segunda década del XXI, coincidiendo con la propagación de la pandemia del covid-19. “La protagonista es Sara, una mujer tenaz y adelantada a su tiempo que encontró la manera de sortear dificultades aparentemente insalvables en una época en la que la mayoría de las mujeres vivían subordinadas, carecían de derechos laborales y solo eran visibles para la sociedad como referencia en un censo”, explica la autora antes de entrar más en profundidad su aventura literaria.

-¿Qué es lo que le ha inspirado a escribir esta novela?

-Lo cierto es que no he necesitado inspiración alguna. Llevo años pensando en relatar esta historia y tal vez tendría que haberlo hecho hace ya mucho tiempo. La espera se debió a que “La luz del alba” no es solamente una historia real, sino que también hay en ella parte de ficción, por lo que encajar ambas circunstancias y que el resultado fuera el que yo esperaba era una tarea verdaderamente difícil.

-En todas tus novelas hay un guiño a Mieres. Sin embargo en esta ocasión más que un guiño ha sido un largo parpadeo. ¿Una deuda pendiente?

-Tal vez sí, pero siempre supe que iba a remediarlo. En esta ocasión Mieres está presente en toda la trama, y, teniendo en cuenta que esta transcurre en algo más de un siglo, hay margen suficiente para que en ella figuren La Villa, Requejo, el Pozo Barredo, el Liceo, la Escuela de Capataces, el Mercado de abastos, la primera biblioteca, la Gerencia y Fábrica de Mieres, la revolución de octubre, la guerra civil.... Así como personajes de aquella época en la que Mieres cambió radicalmente pasando de ser agraria y ganadera a convertirse en un referente industrial de alto nivel. Se vivieron acontecimientos verdaderamente importantes que sin duda alguna merece la pena recordar.

-Junto a las localizaciones que menciona, ¿hay personajes relevantes que figuren igualmente en la novela?

-Sí que los hay, entre ellos Manuel Llaneza Zapico, la persona que fue alcalde de Mieres durante años. Sin embargo, y pese a que ese cargo es motivo suficiente para que figurara en la novela, no está en ella por ese hecho, sino porque forma parte de la trama por derecho propio.

-Un atractivo más para el lector local.

-Estoy segura de ello y también lo es para mí. Tras tener en mis manos la novela, comprobé con satisfacción que al final de la misma hay una mención que dice: “Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Grafinsa en Oviedo, el día 24 de enero de 2023, cuando se cumplen noventa y dos años del fallecimiento, en Mieres, de Manuel Llaneza Zapico”. Esto demuestra que los editores leyeron bien el texto y consideraron que era significativo citar a Llaneza.

-¿Escribir esta novela la ha despertado más emociones que cualquiera de las anteriores?

-Sin duda alguna, aunque también es cierto que cada libro puede llegar a emocionarte enormemente. Yo recuerdo cómo me sentí el día que tuve en mis manos mi primera novela y tras ella las diez que la siguieron. Pero no voy a negarlo, “La luz del alba” y todo lo que supuso el proceso de crearla mientras disfrutaba o sufría con la historia de sus personajes, fue para mí algo especial, por lo que puedo decir con total seguridad que ella será para siempre la novela de mi vida.