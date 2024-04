"Hay una persecución casi golpista contra Pedro Sánchez, aunque las actividades de Begoña Gómez tendrían que haber sido más transparente"

Xavier Vidal-Folch (Barcelona, 1952) es periodista y analista político. Entre otras distinciones, es poseedor del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, concedido por los periodistas europeos y que se otorga a quien se distingue por su trabajo a favor de la libertad de expresión. Este viernes estuvo en el teatro de El Entrego invitado por la Asociación Cauce del Nalón para pronunciar la conferencia "Europa tierra de migraciones". Habló sobre políticas migratorias, pero también sobre asuntos de actualidad, como la situación en la que se encuentra el Gobierno de España y su presidente, el socialista Pedro Sánchez.

-¿Por dónde comenzamos, por la política migratoria sobre la que iba a versar su conferencia, o sobre el tema político del momento?

-Tú disparas.

-Pedro Sánchez y sus días reflexión.

-Creo que es una situación novedosa, súbita e inédita. Es súbita e inédita porque se trata de una reacción muy frontal por parte del Presidente a una persecución, y persecución lo digo subrayándolo, de su esposa, totalmente desprovista de fundamento. Es verdad que podemos discutir cuáles deben ser los límites en la actuación en la vida laboral de los familiares de las personas en el poder. Siempre es muy prudente acotar los terrenos en los que pudiera haber vecindad, o lindes próximos, con las tareas de la persona que ejerce labores de Gobierno. Desde ese punto de vista una lección de lo que está pasando es que seguramente habría que deslindar estos límites de forma rotunda.

-¿Hay pruebas para la acusación contra su esposa, Begoña Gómez?

-No hay ninguna acusación formal seria, con indicios de ilegalidad de la actuación de la señora Begoña Gómez. No hay, como sí los hay de la pareja de alguna otra personalidad política.

-¿Ayuso?

-Ayuso. En esta situación su pareja ha confesado que ha cometido dos delitos, y que ha aceptado incluso un pacto con una sanción de 8 meses de prisión. En el caso de Begoña Gómez no hay nada de esto, hasta hoy su hoja de servicios está limpia. Que pueda decirse que habría sido mejor tener algunas prevenciones, pues sí. Sería aplicar hasta el extremo el principio de que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. Pero una cosa es una crítica a unas actividades que tal vez no son las más adecuadas a efectos de la transparencia, y otra es una persecución político-judicial totalmente deshonesta, fraudulenta y se me permite la palabra, golpista.

-Es muy duro...

-Hay varios puntos. Número uno, hay una culpabilidad de algunos mal llamados medios de comunicación, que han aireado falsedades y bulos sobre Begoña Gómez, totalmente infundados. Desde que afloró el asunto, medios acusaron, lo primero, de recibir una subvención, que además no era tal, porque era otra Begoña Gómez, empresaria de hostelería en el norte de España. Confundieron, deliberadamente o no, la identidad de la esposa del Presidente. Después, hubo toda una serie de menudeos sobre otras cuestiones, o bien irrelevantes, o bien de relevancia menor, que no tiene nada que ver con la legalidad o ilegalidad de sus actividades.

-Segundo punto.

-Manos Limpias es parte de un consorcio de ultraderecha corrupta, condenada por la Audiencia Nacional, en la persona de Miguel Bernad, que es el querellante, a 4 años de prisión. En combinación con el jefe de Ausbanc, Luis Pineda, condenado a 8 años. Hace pocas semanas, curiosamente, el Supremo anuló la sentencia, pero sin negar las prácticas extorsionadoras. Esta organización, sin fundamentos y sin indicios más que lo publicado por medios que no verificaron sus informaciones, plantean esta querella.

-Que ha sido admitida por un juez...

-Un juez de cuyo nombre no quiero acordarme (Carlos Peinado), y a día de ayer, los propios querellantes dicen que no tienen más fundamentos que los bulos de estos medios. Lo que tocaría ahora, no el lunes, hoy mismo, es que en aplicación de la doctrina del Supremo, es la retirada inmediata del caso, el cierre del expediente. Esto es lo que tocaría en un país normal. Si la oposición fuera más normal, si todos los jueces fueran como la mayoría, honestos, rectos y ejemplares, no estaríamos ante este problema. El problema no lo crea Sánchez, lo crea la ultraderecha y un juez que bien ha errado por precipitación o bien con intencionalidad, lo que haría que investigarlo por presunta prevaricación.

-Viene a San Martín, un municipio con centro de acogida, a hablar de política migratoria. ¿Por qué?

-Hemos de empezar a contrarrestar otro de los grandes bulos de nuestra época, y que también la extrema derecha está activando, para agitar a la gente menos informada, intentando crear una división social, insistiendo en que hay un problema con las migraciones, y hay que sostener con los datos en la mano, que no hay problema de migración.

-Explíquese.

-La prueba de que no lo hay es el último eurobarómetro. La cuestión migratoria está séptimo lugar. Primero, la lucha contra la pobreza y la exclusión. Segundo, el apoyo a la salud pública, después al defensa y seguridad, en cuarto lugar, el apoyo a la economía y al empleo, en quinto puesto, la acción contra el cambio climático y en sexto lugar, la discusión sobre el propio futuro de la UE. Solo a partir de ahí está la inmigración. Es una cuestión a gestionar y planificar.

-¿Cómo se hace esa planificación?

-En 2015 hubo un fuerte flujo migratorio, un millón de personas de Siria o Afganistán, que cruzaron la frontera de Grecia. En su tránsito hacia Alemania o Escandinavia, más ricos, algunos se quedaron en el camino, y algunos gobiernos, como Hungría, crearon el problema. Era una cuestión a resolver, pero no un problema. De nuevo la extrema derecha, a imagen del Trumpismo norteamericano, crearon un problema.

-¿Tal vez la extrema derecha "vende" mejor su propaganda en internet y en las redes sociales?

-Son muy buenos en esto. Son muy buenos porque las redes no van de suscitar la reflexión, van de impactar en el ánimo, de provocar reacciones sentimentales. Y estas reacciones son siempre malas. Porque, ante un asesinado, la reacción sería "cargarse" al asesino, el ojo por ojo, emociones prebíblicas.

-Continúe con la situación de 2015.

-Entonces quiso venderse aquella llegada como un problema. Pero hace dos años, el flujo de llegada fue de seis millones de personas, seis veces superior. Eran los ucranianos que vinieron a Europa. Y aquí no se vio como un problema.

-¿Por qué?

-Porque no eran de apariencia más iguales, no eran negros al lado de blancos. Aquí se mezcla con la xenofobia, con el racismo. Con la normativa europea se pudo acoger a toda esta gente, sin ningún problema. Y esto conecta con lo que es Europa, y con el título de la conferencia.

-"Europa, tierra de migraciones".

-España, desde luego. Grecia, Turquía, los judíos, españoles, portugueses o italianos a América Latina. Los británicos, irlandeses o del norte de Europa a Estados Unidos. A nivel interno, las migraciones a Cataluña, o a la propia Asturias, por la industria, las minas. Es decir, la migración no es una parte episódica, es parte de la identidad de Europa. También en Norteamérica. La inmigración no es un añadido, es parte vital y esencial de estas sociedades. Y algo más, es parte necesaria.

-¿Va a ser necesaria la llegada de inmigrantes?

-Sí, desde luego, Europa va a necesitar entre 40 y 50 millones de trabajadores, de los que ahora carece por envejecimiento y por la escasa natalidad. En España se calcula que se necesitarán 6 millones. Necesitamos la inmigración como agua de mayo. El problema es nuestro envejecimiento, y la solución es la inmigración. Como decía Ortega y Gasset, con su famosa frase, España es el problema, Europa la solución. Ahora, la falta de mano de obra y el envejecimiento es el problema y la inmigración es la solución.

-¿Hay más datos que corroboren su tesis?

-En el caso de España es espectacular. De los casi 750.000 empleos que se crearon el año pasado, el 42% fueron ocupados por extranjeros. Si se le añaden los residentes de larga duración, nacidos en otros países, son casi el 60% del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no fuera por esta mano de obra, nuestro crecimiento hubiera sido muy inferior, no habría 21 millones de personas contribuyendo.

-¿Cómo se explican entonces las devoluciones masivas? En Reino Unido, por ejemplo, se quieren enviar ahora a Ruanda.

-En el caso concreto del Reino Unido, con el Brexit se pegaron un tiro en el pie. ¿Cuáles fueron sus resultados? Los servicios sociales empeoraron, su economía está en recesión, tienen miles de plazas sin cubrir en salud, enseñanza, construcción de infraestructuras... Todos los estudios empíricos demuestran que la relación coste-beneficio de la acogida de los inmigrantes, es siempre favorable a lo que contribuyen. Son más jóvenes, con más empuje, tienen muchas ganas e ideas. La inmigración beneficia al estado del bienestar, a los países donde llegan.

