Las cuencas pasan páginas

Alana Riestra y Eyden Palacios, del colegio Eulalia Álvarez Lorenzo, de La Felguera, fueron los encargados de abrir la lectura pública del Día del Libro en el parque Dorado de Sama de Langreo. No era tarea fácil, y no solo porque fuesen los primeros en ponerse delante del micrófono en el quiosco de la música, sino porque el texto que les tocó leer era un fragmento de «Los trabajos de Persiles y Segismunda», de Cervantes, que en ocasiones no utiliza un lenguaje sencillo para niños del siglo XXI. Pero lo solventaron con prestancia, tanta que se llevaron el aplauso del resto de escolares y del público congregado para celebrar el 23 de abril.

Rioturbio estrena biblioteca, «La Turbioteca» / David Orihuela

En la lectura de Langreo participaron además alumnos de los colegios Gervasio Ramos, José Bernardo, Beata Imelda–Santo Tomás y del instituto Santa Bárbara, así como usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando. Todos los textos estaban de una u otra manera relacionados con el olimpismo y el deporte; de este modo, Charli Simón, Adrián Martín y Nerea Ordóñez, leyeron el fragmento de «De qué hablo cuando hablo de correr», en el que Haruki Murakami, último «Premio Princesa de Asturias de las Letras», explica cómo le gustaría que fuese su epitafio: «Haruki Murakami Escritor (y corredor) (1949-20**). Al menos aguantó sin caminar hasta el final».

Además, durante el acto, Iria Gutiérrez, alumna de sexto de Primaria del colegio José Bernardo, recibió su premio como ganadora del concurso de marcapáginas del Día del Libro en Langreo. El alcalde, Roberto García, le hizo entrega de un cheque de cien euros.

La lectura langreana se prolongó durante más de una hora en el parque Dorado. Leyeron los niños y los concejales de Cultura, Angelita Cuevas, y Servicios Operativos, Pablo Álvarez, así como el edil de Vox Álvaro Álvarez.

Valle del Nalón arriba, en San Martín del Rey Aurelio, se rindió tributo a Leopoldo Alas, Clarín, con una lectura pública de «La Regenta» en El Entrego, localidad natal de Onofre García-Argüelles, esposa de Clarín; de hecho, la pareja se casó en la capilla de la casa familiar de la esposa en la localidad. En el acto participó, entre otros, el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines.

En la otra Cuenca, en la del Caudal, el colegio de Ablaña-La Pereda, recibió la visita del poeta y profesor universitario Aurelio González Ovies. El ganador de premios como «Adonáis» o «Ángel González» pasó la mañana con los alumnos que en estas semanas habían trabajado sobre su obra «Esta escuela es una casa». González Ovies impartió varios talleres en a lo largo de la jornada y hasta se animó a bailar, que es algo que en el colegio de Ablaña-La Pereda se hace todos los días antes de entrar a clase.

Baile y poesía para celebrar el Día del Libro, una propuesta difícil de mejorar.

Rioturbio estrena biblioteca, «La Turbioteca»

Rioturbio ya tiene biblioteca, «La Turbioteca», una iniciativa del colegio de la localidad mierense para fomentar la lectura. A falta de una biblioteca pública, la comunidad educativa, con la ayuda de las familias de los alumnos, ha colocado una pequeña casita de libros a la entrada del centro. Tiene dos baldas: una para literatura infantil y otra para adultos. El funcionamiento es sencillo: se coge un libro y se deja otro. A la inauguración asistió el alcalde, Manuel Ángel Álvarez. En la foto, escolares, maestros, familiares y autoridades.