Regresan a sus casas después de tres horas los 70 vecinos de La Felguera desalojados por un gran escape de gas: "Pasé miedo por si aquello explotaba o alguien lo inhalaba"

"Cuando la Policía nos avisó me puse los zapatos y bajé a la calle. Al salir por el portal la imagen era impactante, sobre todo por el ruido del gas saliendo. Fue un susto gordo porque, al no saber qué pasaba, tienes miedo de que aquello pudiera explotar o de que alguien lo inhalase". Así relataba este miércoles Elizabeth Robles los momentos de tensión vividos por ella y sus vecinos de un bloque de viviendas de Langreo Centro, después de que, sobre las 12.00 horas, una fuga en la conducción del suministro de gas, provocada por una máquina de unas obras, obligara a desalojar a unas 70 personas que se encontraban en el edificio y en el polideportivo Juan Carlos Beiro. Los vecinos pudieron retornar a sus casas sobre las tres de la tarde, una vez que el escape quedó controlado.

El suceso se produjo cuando en la intersección de las calles Jovellanos y Julio Álvarez Cadenas, en las que se acometen las obras del acceso subterráneo al futuro ferial de Talleres del Conde. Al hacer una zanja, una máquina "pinchó" una de las principales canalizaciones de gas de la zona, explicaron desde el gobierno local. De inmediato se avisó a los bomberos y a la Policía Local. La labor de los bomberos se concentró en crear una barrera de agua para hacer que la fuga de gas se dispersara en altura, evitando concentraciones que pudieran resultar potencialmente peligrosas, tanto para prevenir explosiones como intoxicaciones.

Por precaución, se evacuaron el polideportivo Beiro y las veinte viviendas de un edificio próximo, según relató la alcaldesa, Carmen Arbesú, que se desplazó a la zona. También hubo que regular el tráfico en las inmediaciones. "La Policía nos picó en casa y nos dijo que había que desalojar. En cuestión de minutos estábamos todos abajo", explicó Elizabeth Robles. Otros vecinos, como Kevin Ordóñez, no estaban en casa y se llevaron el susto al ver a los bomberos y a los agentes junto al portal. Antes ya le sobresaltó el estruendo que generaba el gas saliendo de la conducción. "Esto suena como un avión, mete miedo. Yo estaba en Oviedo haciendo unas gestiones y gracias al grupo de whatsapp que tienen los propietarios se enteró mi madre, que está en Francia de vacaciones y fue la que me llamó para que viniera a ver qué pasaba. Tengo un gato en casa y no he podido subir porque ya estaba todo cerrado. Tenía la ventana abierta y espero que no se genere mucho gas", indicaba este joven poco después de lo ocurrido.

En el dispositivo, según indicó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), participaron bomberos con base en los parques de San Martín del Rey Aurelio y Caso, junto al jefe de zona centro-este. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias, señalaron, recibió el aviso a las 12.02 horas. En la llamada, realizada por la Policía Local, alertaban de que una máquina de unas obras había roto una tubería del gas y que "el escape era considerable. Explicaban que no había personas afectadas pero de forma preventiva iban a desalojar unos edificios cercanos".

Cortina de agua

Cuando los bomberos llegaron al incidente colocaron "una cortina de agua para minimizar el escape y confirmaron el desalojo de los edificios cercanos por parte de la Policía Local. A las 13.44 hora el jefe de zona indicó que el técnico de la empresa de gas había procedido a cortar el suministro y que los bomberos permanecerían en el lugar realizando mediciones hasta que ya no se detectase gas".

La actuación de emergencia, tal y como explicaron desde el gobierno local de Langreo, acabó a las tres de la tarde, hora a la que se retiraron los bomberos y la Policía. También se permitió a los vecinos regresar a sus casas. Se quedaron en la zona trabajadores de la empresa de gas para restablecer el servicio.