El agresor del martillo, que hirió gravemente a una joven, expulsado de España al estar en "situación irregular"

J. M. V., el hombre de 35 años de origen colombiano, vecino de Ciaño al que se detuvo y acusó de agredir con un martillo a una joven en el paseo fluvial del Nalón, ha sido expulsado de España. La orden partió desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Langreo. Sobre el hombre pesaba una sanción administrativa por encontrarse en España de forma irregular. El añadido de la investigación de un delito tan grave como la agresión con el martillo, unido a que J. M. V. tenía antecedentes por un homicidio por encargo cuando era menor en Colombia, hicieron que se tomase la decisión. La Fiscalía no se opuso a la resolución. La expulsión del país se llevó a cabo el pasado miércoles, 21 de junio.

La agresión de la que se acusaba a J. M. V. tuvo lugar a finales del mes de febrero, el día 22. Una mujer joven fue atacada cuando hacía deporte por el paseo fluvial, entre Ciaño (Langreo) y El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). Un desconocido la golpeó brutalmente con un martillo, y tuvo que ser trasladada al hospital. Días después era detenido el hombre de origen colombiano, residente desde hacía unos meses en una vivienda de Ciaño. La víctima acudió a reconocer al detenido, que declaró ante el juez, que ese día, el 3 de marzo, decretó su libertad provisional con cargos. Se le impusieron medidas cautelares, como al prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella. LA NUEVA ESPAÑA publicó el 7 de marzo que el hombre contaba con graves antecedentes judiciales, ya que J. M. V. había estado en la cárcel, en Colombia, como autor de un de crimen por encargo, cuando era menor de edad, con tan solo 16 años. Él mismo lo relató en un programa de televisión emitido en el país sudamericano, en un reportaje dedicado a la integración social de jóvenes convictos. La decisión de dejar en libertad al presunto agresor calló como un jarro de agua fría entre los allegados de la víctima, "pensábamos que no iba a quedar libre", explicaron.

Ahora, unos meses después que de que el suceso alarmara a la sociedad del valle del Nalón –llegó a celebrarse una protesta, con asistencia multitudinaria, en las calles de Ciaño–, las autoridades judiciales han decidido expulsar al presunto agresor de España.

El hombre de 35 años residía de forma irregular en el país. Sobre él pesaba una sanción administrativa por esta infracción. La gravedad del delito por el que estaba siendo investigado llevó a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Langreo decidiese ejecutar la expulsión de España, medida que se tomó el 21 de junio.

Relato

La víctima de la agresión narró a LA NUEVA ESPAÑA cómo había sucedido todo. Tal y como explicó, iba caminando por el puente que enlaza Ciaño con El Entrego, dándose un descanso de correr, cuando sintió dos golpes en los hombros. El tercer golpe fue en la cabeza: "No lo sentí, pero se me ‘formigó’ todo el cuerpo, y vi mucha sangre". Se dio media vuelta y vio a "un chaval joven y un martillo en el suelo". La víctima "no lo conocía de nada, no le había visto en mi vida". Eso sí, afirmaba que recordaba perfectamente su cara y que sería capaz de reconocerlo en caso de volver a verlo.