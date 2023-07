Candena perpetua demográfica

En 1994 se estrenaba una de mis (y de muchos) películas favoritas, "Cadena perpetua". Dirigida por Frank Darabont y protagonizada espléndidamente por Tim Robbins y Morgan Freeman, pasó sin pena ni gloria en su estreno en cines, pero posteriormente se ha convertido en un gran clásico. En ella se narra la historia en prisión de un banquero condenado a cadena perpetua, por un delito que no cometió.

Y así nos encontramos una gran parte de los mierenses, cuya vida siempre ha transcurrido entre madrugar para ir a formarse, madrugar para ir a trabajar, y tener que ver cómo los puestos de trabajo de las empresas públicas que se instalaron en el municipio, y algunos puestos que se crearon en algún ayuntamiento, siempre eran para los mismos, los hijos de los mismos, resto de familia de los mismos, y amigos de los mismos. Y que nadie se me rasgue las vestiduras, que en Mieres nos conocemos todos. ¿Alguien conoce a algún hijo de dirigente sindical en paro? ¿Alguien conoce a algún hijo de dirigente sindical que haya sido colocado sospechosamente en determinadas empresas? "Mi padre pudo meter la pezuña", decía alguno.

¿Hablamos de empresas a las que se les daban los currículos de los que tenían que contratar para obtener la licencia de actividad? Es más, ni siquiera la obtenían si no lo hacían, y esto lo puede atestiguar cualquier empresario que haya hecho negocios en Mieres en los 80, los 90 e incluso a principios de los 2000.

Siete de los ocho municipios que más porcentaje de población han perdido en toda España son asturianos, Mieres ocupa el séptimo puesto de toda España, y nada más y nada menos que cinco son de las cuencas mineras (Aller, Lena, San Martín del Rey Aurelio y Langreo con nosotros).

Estos datos no son casualidad, y son perfectamente palpables, porque los hijos de los que no son los mismos, o sea, tus hijos, se tuvieron que ir a Madrid (con las tan criticadas políticas neoliberales) a labrarse un futuro, porque para ti no hubo pezuña que meter.

En el año 2001, este concejo tenía 48.926 habitantes. Para el año 2002 había perdido 500 habitantes, para 2003 casi 1.000 más, y así sucesivamente, año a año hemos ido perdiendo entre 500 y 1.000 habitantes, hasta haber cerrado 2022 con 36.574.

Y es que, en nuestro municipio, y en las cuencas mineras en general, comandadas por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, o por ambos en conjunto, siempre ha imperado la visión cortoplacista de colocar a los suyos, y tejer una red clientelar con la que mantener dichos sillones, sobre practicar políticas con visión a veinte años. Y bastan dos ejemplos, uno de cada uno.

En el año 2011, cuando el Partido Socialista aún daba por descontado que aún cayendo un meteorito en Mieres, tendrían la Alcaldía, su gran proyecto para nuestro municipio era volver a hacer pasar por el centro del concejo un tranvía. ¿Para qué? Yo, doce años después aún no lo sé.

El gran proyecto de Izquierda Unida en Mieres ha sido un parque a 200 metros de otro. Todo ello en 12 años de Gobierno, y sí, ya os lo adelanto yo, porque prefiero evitar la matraca, había mucha deuda, aunque recordemos que fue gracias a las leyes de racionalización de gasto del sector público impulsadas por el ministro Montoro; pero facilitar las condiciones para que vengan empresas no cuesta un duro, o no cuesta más que la gestión ordinaria del Ayuntamiento.

Agilizar licencias no hace que mañana abran 30 empresas, bajar impuestos no hace que la semana que viene se instalen empresas y población, presentar determinadas exenciones tributarias para obras cuyo fin sea la instalación industrial o comercial tampoco tiene un efecto inmediato. Son medidas, que en primer lugar es necesario tiempo para implantar. En Mieres existen multitud de comercios abiertos que aún no tienen la licencia de apertura porque está tramitándose (y esperar por ella tampoco es viable porque la gente tiene un par de manías, que son comer y pagar recibos); es más, han abierto y cerrado negocios y les han notificado la aprobación de la licencia después del cierre.

¿Podíamos prometer como partido que si gobernásemos en tres meses las licencias pasarían a darse en un plazo máximo de un mes? ¿Podíamos prometer como partido que si en las últimas elecciones hubiéramos ganado en Mieres, en 2025 tendríamos en funcionamiento 20 empresas de 100 empleados cada una? No, te estaríamos mintiendo descaradamente, pero es necesario ir implementando esas políticas para que a la vista de dos, tres, cinco o diez años, puedan verse los resultados que pretendemos.

Y es que quienes conocemos la historia de Roma (en mi caso por Derecho Romano), sabemos a raíz de estudiar las reformas de Diocleciano, que impuso emisiones masivas de monedas, topes a los precios del maíz o el trigo, y que al final provocó la caída del Imperio Romano (pero eso daría para otra tribuna); que cuanto más libre es la economía, más y mejor crece, pero para ello son necesarios estadistas, gestores y no meros administradores del día a día, sobre todo de su día a día y el de su círculo.

Empezaba haciendo referencia a la película "Cadena perpetua", porque al final, Tim Robbins logró huir de aquella prisión, y desmontar la red de corrupción que existía en ella. Algún día habrá que intentarlo.