Dos carreteras asturianas, entre las más peligrosas de España para moteros

Lena es un paraíso para los moteros. Ahora bien, este elíseo de los dos ruedas esconde también un perverso averno. El concejo aglutina los cinco kilómetros considerados más peligrosos para la circulación en moto de toda la red vial asturiana. Están repartidos en dos localizaciones muy conocidas por los conductores. Se trata del puerto Pajares (N-630) y de la Cobertoria (As-230).

Un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) señala los tramos de carretera más peligrosos para las motos en España. El paso más inseguro sobre el papel se encuentra en la carretera provincial DP-0702 de Seilán a Lañas, en A Coruña. Asturias está fuera del "top ten", pero por muy poco. Pajares aparece en el undécimo lugar. La zona problemática se sitúa casi a mitad del puerto, concretamente entre los puntos kilométricos 78 y 80 de la vieja Nacional-630.

La Cobertoria aparece en la lista justo a continuación del puerto Pajares, en el puesto duodécimo. En este caso, la zona especialmente peligrosa se ubica entre los kilómetros 14 y 17 de la bajada hacia Lena tras hacer cumbre desde Quirós. Para tener más referencia, la acotación se concentra entre Piedracea y el desvío a Armá, ya cerca del valle de El Peral.

Llama la atención que un mismo concejo aglutine los puntos que la DGT considera más peligrosos a la hora de circular en moto por Asturias. Estos tramos están perfectamente señalizados, advirtiendo a los motoristas mediante grandes paneles de color amarillo de la necesidad de que extremen las precauciones. Y es que la DGT se marcó hace ya algo más de un año como objetivo rebajar la cifra de víctimas en la carretera de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los motoristas. La lista de puntos negros en las que aparecen los puertos lenenses de la Cobertoria y el Pajares forma parte de un trabajo que identificó hasta 100 tramos repartidos por carreteras de todo el territorio nacional en las que la DGT tiene competencias. Cada uno de esos tramos tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros y han sido seleccionados teniendo en cuenta criterios de sinuosidad (muchas curvas y muy pronunciadas), así como la estadística de siniestralidad durante los últimos 5 años, tomando como última referencia 2021.

Como medida de prevención de accidentes de tráfico, la DGT ha instalado carteles informativos señalando el inicio del tramo de alta peligrosidad, informando en ellos del número total de motoristas accidentados en dicho punto de la carretera. Cada año se realiza el cálculo de las víctimas y de cada tramo y se actualizan los datos de las señales.

La percepción de la DGT coincide en gran medida con la que tiene los propios motoristas. Javier Martínez es director de la estación invernal de Valgrande-Pajares y está muy acostumbrado a circular en moto por Pajares. Explica perfectamente los peligros que oculta la calzada. "Se trata de una carretera con mucho tráfico, incluidos camiones, y es muy frecuente encontrarse con aceite y gasoil en la vía. En cuanto tocas estas manchas con la rueda de la moto, sobre todo bajando, estás perdido". Martínez también apunta que la sal que se esparce por la carretera en invierno para combatir el hielo termina por "desgastar" el firme. Pese a este condicionante, el puerto ofrece también un salvavidas: "Se ha invertido mucho en la vallas de protección para mejorar la seguridad de los motoristas en caso de caída".

Antonio Álvarez también es asiduo del puerto Pajares. Le gusta remontarlo con su moto los fines de semana. "Antes paraba en ocasiones en el bar que hay justo en el alto, pero ahora está cerrado", apunta. Subraya que si bien es cierto que hay demasiada "grasa" en la calzada, la alta siniestralidad del puerto astur-leonés debe enmarcarse en un contexto marcado por el alto volumen de circulación que soporta. "Se trata de un punto estratégico para los moteros, con mucha concentración de aficionados. Esta claro que es más fácil que haya un accidente si pasan cien motos al día que si lo hacen solo cinco".

Conducir con prudencia

En cuanto a la Cobertoria, los motoristas no ven tanto peligro como en Pajares. Francisco Pulido es natural de Mallorca y lleva desde mayo en Asturias huyendo de las altas temperaturas de la isla y de la aglomeración de turistas: "En Asturias se pasa muy bien el verano y seguramente estaré aquí hasta octubre". Tiene una casa alquilada cerca de Cabañaquinta (Aller) y le gusta dar paseos en moto por los alrededores. La Cobertoria ya la ha remontado varias veces: "El firme está bastante bien y claro que hay alguna curva cerrada, pero lo importante es moderar la velocidad". Este mallorquín, no obstante, reconoce que no ha visto el puerto en invierno, cuando intuye que las condiciones se vuelven menos favorables. "Tiene pinta de ser una zona muy húmeda y en la que se mete fácilmente la niebla".

Los vecinos de la zona avalan esta percepción. "Con frío el puerto se vuelve muy traicionero y resbaladizo y las bajadas, sobe todo, son muy peligrosas".