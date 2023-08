Los vecinos reclaman una ordenanza de convivencia ante los problemas de ruidos y amenazas en el barrio Urquijo

"Salimos a lío diario, con música sonando a todo volumen en plena madrugada y amenazas a los vecinos; ya estamos hartos". Es la amarga queja de los vecinos del centenario barrio Urquijo de La Felguera ante los problemas de convivencia surgidos en la zona. Esos problemas vienen derivados, explican, desde que fueron okupadas unas casas por dos familias que "además tienen menores a su cargo". Aseguran que "la Policía no puede hacer nada" y pide que el Ayuntamiento ponga en marcha una ordenanza de convivencia con sanciones específicas para los infractores.

Los vecinos de este emblemático barrio –uno de los espacios urbanos históricos de La Felguera y un referente de la época del paternalismo industrial– esgrimen que"se pertuba de manera constante el descanso de la gente porque ponen la música a tope a las cuatro de la mañana. También pasan con el coche de madrugada a toda velocidad, metiendo ruido. Y se han encarado y han amenazado a algunas personas que les llamaron la atencion".

Pese a las denuncias constantes, los vecinos exponen que "la Policía viene pero no puede hacer nada. Le dice que bajen la música y cuando se van, vuelven a subirla. No pueden intervenir si no hay amenazas, peleas o algún tipo de daño". Por eso los habitantes de este barrio piden que se establezca un marco normativo que frene este tipo de comportamientos incívicos. "Sabemos que existen ordenanzas de convivencia en otros municipio como Gijón y Avilés y que en Langreo incluso llegó a barajarse en su día, aunque finalmente se abandonó. Creemos que la iniciativa debería recuperarse porque es importante contar con un reglamento que estableza sanciones para los comportamientos que entorpezcan la convivencia".

El barrio Urquijo está pendiente de una obra de reforma integral que comenzará a finales de este año. Así lo explicaron los responsables de la UTE que promueva la actuación a los vecinos en una reunión celebrada en junio. El proyecto recibirá una ayuda de 4,2 millones (sobre una inversión global de 5,5 millones) para rehabilitar 138 viviendas del emblemático espacio urbano, con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, integrados en el programa Next Generation de la Unión Europea. La aportación para el barrio Urquijo es de las más altas entre todas las aprobadas en el llamado Plan de Barrios,solo superada por actuaciones en Oviedo (Ventanielles), Gijón (Portuarios) y Avilés (San José Artesano).

Fachadas

El proyecto inicial supone someter a este espacio urbano a una profunda remodelación, con un plan integral que incluya actuaciones como la rehabilitación de fachadas, mejoras en accesibilidad, peatonalizaciones y medidas de eficiencia energética. En las fachadas se actuará para arreglar los desperfectos que pueda haber, pero principalmente para mejorar su aislamiento. Además, se instalarán ascensores exteriores en los edificios que no dispongan de elevador.

La emblemática zona residencial, cuya construcción se inició en 1916 y que es uno de los referentes del paternalismo industrial. El barrio, que forma parte del catálogo urbanístico de Langreo, fue impulsado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, por entonces una de las compañías industriales más pujantes del país y la principal firma carbonera española. La obra acabó en 1918.