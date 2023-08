Susto en la factura del agua: cobran 600 euros a una pareja mierense, el consumo equivalente a dos piscinas

Contienen la respiración cada vez que abren el sobre con la factura del agua. La penúltima que recibieron fue de 400 euros. La siguiente ascendió a 200. Seiscientos euros por el "lujo" de abrir el grifo y que salga agua. Mucha agua, eso sí. Se les atribuye un consumo de 187 metros cúbicos (187.000 litros), el equivalente al agua necesaria para llenar dos veces la piscina de Turón.

Este matrimonio mierense, que hasta ahora pagaba una media de 40 euros por trimestre, está convencido de que es un error. Exigen al Ayuntamiento que arregle la situación y que estas facturas se anulen, "porque no son justas". "Hasta ahora, solo nos han dado excusas", lamentan.

El "vía crucis" con las facturas del agua empezó hace ya unos meses. Justo cuando abrieron el sobre de la primera. "No me podía creer lo que estaba viendo. Al principio, pensé que me estaba confundiendo. Luego tuve ya claro que se trataba de un error", apuntó la mujer. El consumo que reflejaba esta primera factura era de 100 metros cúbicos, 100.000 litros de agua. "Es absolutamente imposible que hayamos gastado tanto, así que decidimos ir al Ayuntamiento para que nos ayudaran", explicó él.

El encuentro no salió bien. Aseguran que el responsable municipal que les recibió les dijo que había "mucha picaresca" con el consumo de agua. A esto, respondieron pidiendo una revisión de un técnico del Ayuntamiento en el domicilio para que comprobaran si todo estaba bien en el sistema de abastecimiento. "Nos dijeron que la Administración local no puede hacer nada en el interior de una vivienda". "De la puerta hacia dentro, nada", les reiteraron.

Le dieron unas vueltas y decidieron llamar a un fontanero de confianza, un profesional muy conocido en Mieres. El técnico revisó la vivienda y no encontró ninguna avería. Con la confirmación de un profesional, presentaron un recurso. "No vamos a pagar tanto dinero por un consumo que no hemos hecho", afirmaron.

Les quedaba otro susto. "A los pocos días de la revisión, cuando aún estábamos a vueltas con el recurso de esta primera factura, nos llegó la segunda". Otros doscientos euros por un consumo de 87.000 litros de agua. Se pusieron muy nerviosos: "Estamos hablando de dos facturas que suman seiscientos euros. El consumo que se nos atribuye es una barbaridad, aunque tuviéramos el grifo abierto todo el día sería imposible que consumiéramos tal cantidad de agua".

Una cantidad, como ya se dijo, que equivale a la que se necesita para llenar dos veces la piscina de Turón. Otro símil: es lo que se estima que consumiría un hogar medio durante tres años. O el agua que gasta un pueblo de 1.400 personas en un día. "Es que es imposible", reiteran los afectados. Hace unas semanas, presentaron un segundo recurso por la factura de 200 euros.

Pensaban que la historia terminaría así. Que los responsables del Ayuntamiento les responderían a los recursos y volverían a la normalidad con la facturación del agua. Pero no: Hacienda les está reclamando ya el pago de estas dos cuentas y temen que les embarguen el dinero de la cuenta. Más allá del "estacazo" que se llevará la cuenta bancaria, matizan, les duele que el Ayuntamiento "no haya movido un dedo por nosotros".