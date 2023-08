"Estamos hartos y tenemos miedo": Los vecinos de la calle Covadonga piden el cierre de un local de copas

"Ya no sabemos que vamos a hacer, estamos hartos, por decirlo finamente, y hay vecinos que tienen miedo". Son palabras de Manuel Prados Mudarra, responsable de la asociación de vecinos La Villa-Covadonga, y que expresa así el sentir de los residentes en la zona de copas de Mieres, que lejos de tener la afluencia y el número de locales de finales de los 90 y comienzos de los 2000, aún sigue generando algún problema de convivencia.

Y en concreto, señala Prados, es solo por un local, que hace esquina en el cruce entre las calles Covadonga y La Vega. "Cada fin de semana hay peleas, follones, ruidos, me atrevería a decir que incluso drogas, y por supuesto, un incumplimiento de los horarios", asegura un indignado portavoz vecinal. Pone como ejemplo este último fin de semana. "La Policía tuvo que intervenir para llevarse a una chica a las cinco de la mañana, que además estaba muy agresiva", señala Prados, que apunta que a a esas horas "el local debería de estar cerrado, ya que no puede abrir entre las 2:30 y las 6:00 de la madrugada".

Sin embargo, el portavoz vecinal afirma que en este establecimiento "dejan a la gente dentro, salen y entran, y hacen lo que les da la gana". "Hemos hecho numerosas llamadas a la policía, tanto Nacional como Local, y vienen y hacen informes, pero no sabemos donde acaban, porque esto sigue abierto, y en unas condiciones pésimas", asegura el portavoz vecinal.

Manuel Prados indica que desde hace tiempo se ha generado un "gran problema de convivencia en la zona con este local, y estamos hartos, por no decir algo más feo, de que no se pueda hacer nada y no haya solución". "Los vecinos, sobre todo la gente mayor, tiene miedo, porque la gente sale de ahí en un estado pésimo", apunta uno de los también portavoces de la Agrupación Vecinal de Mieres.

Desesperación

El responsale de la asociación de vecinos La Villa-Covadonga reclama al Ayuntamiento que ponga solución a la situación, y bajo su punto de vista, todo pasa por el "cierre del local". "Llevamos con infinidad de avisos y denuncias y no nos hacen caso, así que la solución pasará por ir a otras instancias", apunta Prados Mudarra. De esta forma, indicaba que el próximo paso, de continuar así la situación, será el de acudir a la Delegación del Gobierno en Asturias. "Tendremos que poner en conocimiento de la Delegada, Delia Losa, este problema. Además ella se crió en la zona, así que sabe perfectamente de lo que hablamos", indicó el portavoz vecinal.

Lo que está claro es que "esto ya es insostenible". Prados quiere además dejar claro que no es un problema general del ocio nocturno: "no estamos en contra de los bares de copas, ni de que la gente se divierta, la situación se da en un local en concreto y es en el que queremos que se actúe".