De El Entrego a entrenar a las estrellas. Soraya Álvarez, natural de San Martín del Rey Aurelio, es la encargada de poner en forma a la mismísima Georgina Rodríguez. Más allá de lo profesional, su relación parece cada día más cercana. Tanto que Soraya Álvarez también ha participado en el último videoclip de Sebastián Yatra, estrenado recientemente y protagonizado por la pareja de Cristiano Ronaldo.

Aunque muchos la conocieron después de convertirse en la entrenadora personal de Georgina, lo cierto es que la carrera deportiva de Soraya Álvarez empezó hace ya mucho tiempo. En 2019, con 32 años, venció en un Arnold Classic que se celebró en Sudáfrica. Por aquel entonces, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, apuntó que "no soy una persona ambiciosa, todo lo que venga bienvenido sea". También afirmó ser "feliz" con lo que tiene y se felicitó por su éxito: "He conseguido algo que jamás pensé que llegaría". "Ahora me toca entrenar duro para tratar de ser competitiva y haré todo lo que esté dentro de mis posibilidades", concluyó entonces.

Redes sociales

Y lo hizo. Actualmente, Soraya Álvarez cuenta con 112.000 seguidores en Instagram, una red social en la que comparte rutinas y algunos detalles de su día a día. Fue en esta red social donde, hace unas semanas, compartió una "storie" en la que se la veía entrenar a Georgina a distancia.

En su perfil también se puede encontrar un "reel" con una parte de una de las rutinas de la pareja de Cristiano Ronaldo.

Una de las últimas publicaciones de Soraya Álvarez ha coincidido con el estreno del videoclip de "Energía Bacana", de Sebastián Yatra. Está protagonizado por Georgina, con "cameos" de Cristiano Ronaldo y también de "Las Queridas" (el entorno más íntimo de Georgina Rodríguez). Además, Soraya Álvarez aparece en algunas escenas de la piscina.

"Placer y orgullo de formar parte de este día", escribió la asturiana tras compartir imágenes y un fragmento del videoclip.