Los premios "Gastrollar" o el arte de dar bien de comer

Quédense con la receta: ilusión, pasión, ganas y muchas horas entre fogones. Así se hace la buena gastronomía, lo de dar "bien de comer" es un arte. Y en el congreso gastronómico Gastrollar, que organiza la Montaña Central, ayer lo premiaron. Recogieron los galardones "María Luisa García" –en honor a la popularísima y exitosa cocinera mierense– cuatro mujeres que son referente: Magdalena Alperi (recogieron el galardón sus hijos, Víctor Manuel y Sofía Alperi), por toda una vida dedicada a la cocina en Asturias; Minica Collantes, del restaurante Lera (Zamora) por su trayectoria profesional en el conjunto del país; Ana María Cotarelo, de Quesería Taramundi, y Ana Fernández Melendreras, presidenta de El Prial de Piloña.

El "invitado de honor" de este año fue el actor Juan Echanove, maestro de ceremonias en la gala de ayer, en el Pozu Espinos (Turón, Mieres).

La ilusión y las ganas. Ese fue el secreto de Magdalena Alperi para toda una vida de cocinera. Fue alumna de María Luisa García, luego ella se dedicó a la formación en la Universidad Popular. Formó a miles de alumnos, escribió libros... Ayer, su hija –muy emocinada– desveló un secreto: el plato que más le gusta de su madre (y también de su abuela) es el arroz blanco. "Yo no consigo nunca ese punto". Y todo lo dulce. De les casadielles al bizcocho. "Absolutamente todo".

La pasión, el otro ingrediente de la buena gastronomía, se nota cuando Ana María Cotarelo habla de Quesería Taramundi. "El secreto es que tenemos buenos pastos, buen ganao y mucho cariño en lo que hacemos", afirmó. Para Ana Fernández Melendreras, de El Prial, lo importante del premio es que "nos impulsa a seguir esforzándonos en la proyección del mundo rural.

¿Recuerdan el último ingrediente? Horas, muchas horas. Como las que dedicó Minica Collantes a su restaurante. "Fueron cuarenta y siete años, este agosto me jubilé. Sobre todo, me he dedicado a los guisos y a la caza". Recomendable no perdérselos: su hijo seguirá al frente de los fogones de la familia.

La gala de entrega de premios estuvo cargada de emoción. Desde que se apagaron las luces y se iluminó el castillete, hasta que el Coro Minero de Turón entonó el "Santa Bárbara Bendita", el público estuvo en absoluto silencio. Lo decía todo el entorno, como señaló el alcalde en funciones de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, en su intervención.

Dijo Juan Echanove que a él también le emocionaba. Sobre el congreso Gastrollar comentó que fueron días "muy intensos", llenos de experiencias. Como "conocer a Xune (Andrade), un joven con un futuro prometedor. Hay relevo generacional". También destacó la "valentía y el buen hacer" de Marcos Cienfuegos, impulsor del proyecto "Bocamina" –que aúna gastronomía, cultura y patrimonio–. Estaba ayer al frente del catering junto a otras buenas manos de Mieres, como Mario Argüelles (TC28).